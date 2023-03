Inserita in Cultura il 06/03/2023 da Patrizia Carcagno SALEMI, DALL´11 AL 26 MARZO TORNA LA FESTA DI SAN GIUSEPPE. CULTURA E TRADIZIONE NELLA CITTÀ IN GARA PER IL BORGO DEI BORGHI SALEMI (TRAPANI) - La tradizione con i laboratori del pane rituale e gli altari famosi in tutto il mondo, poi la musica, la cultura e lo sport: il tutto immerso nell´atmosfera di un centro storico che quest´anno guarda al possibile traguardo nazionale del ´Borgo dei Borghi´. A Salemi, in provincia di Trapani, torna la ´Festa di San Giuseppe - Contemporanea tradizione´: dall´11 al 26 marzo le iniziative messe in campo dal Comune - attraverso l´assessorato al Turismo, la Pro Loco e altre associazioni - caratterizzeranno la festa che ogni anno richiama numerosi turisti e visitatori.

La Festa di San Giuseppe si incrocia quest´anno con la gara del ´Borgo dei Borghi´, la competizione legata alla trasmissione Rai che proprio nei giorni di marzo eleggerà il più bel Borgo d´Italia tra gli appartenenti al prestigioso elenco. Salemi, che dal 2016 fa parte dei Borghi più Belli d´Italia, rappresenterà la Sicilia. Per dare la propria preferenza alla cittadina trapanese bisognerà prima iscriversi alla piattaforma RaiPlay e, nel momento in cui sarà dato l´ok alla gara, sarà possibile esprimere un voto al giorno attraverso il proprio account. "Abbiamo un compito importante - ricorda il sindaco di Salemi, Domenico Venuti - perché con Salemi sarà in gara tutta la Sicilia. Un motivo in più per realizzare quest´anno un programma allargato e denso di iniziative, nel solco di quanto fatto in questi anni". La Festa di San Giuseppe inizierà proprio dall´Assemblea regionale dei Borghi più belli d´Italia, che si terrà l´11 marzo, alle 10:30, al castello normanno svevo. "Si parlerà certamente della candidatura di Salemi e faremo il punto sulle prossime iniziative da mettere in campo per la promozione turistica del territorio", spiega Venuti.

Cuore della festa il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, con l´invito ai santi nella ´Cena´ allestita dal Comune e dall´associazione ´Sicilia Bedda´ all´interno dell´oratorio di San Bartolomeo, a partire dalle 12. Altari anche alla Pro Loco e all´associazione Aga,in piazza Libertà e in via Enrico Fermi. Domenica 26 marzo si replicherà, allo stesso orario, nel vicino chiostro di Sant´Agostino, dove il Comune ha allestito una ´Cena´ insieme con l´associazione Giovani Don Bosco. Per facilitare la viabilità, dal 19 al 26 marzo un bus navetta farà da collegamento tra piazza Vittime di Nassiriya, nella zona di nuova espansione, a piazza Libertà, alle porte del Borgo: il servizio sarà attivo dalle 9 alle 21.

La cultura sarà, come sempre, protagonista del cartellone. Oltre ai tesori del Polo Museale di Salemi, diverse le iniziative messe a punto: il 17 marzo l´inaugurazione al palazzo dei musei di ´Futuro Composto´, del progetto Street memories photo, di Giuseppe Iannello, a cura di Giuseppe Maiorana, mentre domenica 19 e poi ancora il 24, 25 e 26 marzo, dalle 11 alle 16:30, il tour tematico ´Architetture ed altari´ darà la possibilità di approfondire i legami tra le bellezze del Borgo di Salemi e la Festa di San Giuseppe. Lunedì 20 marzo la Santa Messa in Chiesa Madre, alle 18:30, presieduta dal vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella. Mercoledì 22, invece, la passeggiata inclusiva ´Sapori, tradizioni e inclusione´, dell´associazione Spazio Libero Onlus, che prenderà il via alle 17 da via Marsala.

La musica entrerà in gioco il 19 marzo, con il concerto itinerante della banda musicale ´Vincenzo Bellini-Città di Salemi´ e il concerto di musica folk degli ´Zagara ´n Ciuri´ per le strade del centro storico. Il 26 la chiusura con l´allegria della Sud Street Band, che animerà con la sua musica le strade del centro storico, e con il concerto etno-folk al castello che vedrà protagonisti i ´Sicily Inside´. Spazio anche allo sport, con il quinto ´Raduno dei pani´ dell´associazione di bikers Mtb Salemi, in programma la mattina del 12 marzo. Il 26 mattina, invece, in piazza Libertà il raduno d´auto d´epoca ´Salemi...Tra cultura e tradizione´, organizzato dal Fiat 500 Club Sicilia.

I laboratori del pane votivo, organizzati da Pro Loco e associazione Giovani Don Bosco, in piazza Libertà, saranno visitabili il 18, 19, 25 e 26 marzo. Stesse date anche per i mercatini di primavera nel chiostro di Sant´Agostino. L´11 marzo, alle 18, al castello, la Fidapa Bpw Italy di Salemi presenterà ´Emozioni´, esposizione delle opere di Antonietta Merendino, mentre il 25 marzo, alle 10, al chiostro di Sant´Agostino, con Unpli Trapani e Pro Loco si parlerà di ´pani e paste della tradizione nella provincia di Trapani´. "Saranno due settimane tutte da vivere - dicono Venuti e l´assessore al Turismo Vito Scalisi -. Alle tante associazioni che hanno collaborato alla realizzazione del programma va un sentito ringraziamento, mentre l´invito è rivolto a chi non conosce ancora Salemi ma anche a chi avrà il piacere di tornare e rivivere l´atmosfera di San Giuseppe: la città è pronta ad accogliervi".