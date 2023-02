Inserita in Cultura il 24/01/2023 da Lisa Di Giovanni Ilaria Marchioni torna dai suoi lettori con un nuovo e imperdibile libro: “La tua traccia – 10 passi per essere felici”. Un prezioso strumento per chi desidera cambiare la percezione della routine quotidiana e sperimentare la felicità attraver «Eppure lei vedeva tutto il mondo da lì, ne apprezzava la vastità e la maestosità, non avrebbe voluto essere da nessun’altra parte, era pienamente nel momento presente e godeva di ciò che aveva, respirando a pieni polmoni e con il cuore colmo di gratitudine».



“La tua traccia” è il secondo libro scritto dall’autrice Ilaria Marchioni. Un lavoro che tocca le corde dell’anima donando commozione ed emozioni, aprendo non solo la mente ma anche il cuore. L’autrice racconta la propria esperienza di trasformazione interiore messa in atto grazie agli insegnamenti ricevuti dalla madre Agnese, maestra di gentilezza, dolcezza e ottimismo. Trasformazione che è stata necessaria quando si è resa conto che nella sua vita erano presenti alcuni comportamenti che non erano utili per vivere un’esistenza felice. Con coraggio e umiltà l’autrice li ha cambiati, uno ad uno, fino a trasformarsi nel profondo, e ora si propone di portare per mano altre persone sulla sua stessa strada: “Non puoi portare le persone dove non sei stata tu”, è uno dei suoi motti preferiti. Dieci passi da portare nel quotidiano, dieci pensieri nuovi per cambiare la percezione di quello che si vive e sperimentare che la felicità non risiede in cosa viviamo ma nel “come” viviamo gli istanti della nostra vita.

Allora questo è il libro che fa per te. Attraverso la lettura si potranno scoprire dieci nuove chiavi che ti permetteranno di cambiare il punto di vista, alimentando nuovi pensieri, nuove percezioni e nuove possibilità per essere felici.

La ricchezza di questo libro sta nella sua concretezza: le chiavi che vengono fornite sono pratiche e alla portata di tutti.



Ilaria Marchioni è scrittrice, coach, trainer e counselor olistica. È l’autrice di due libri: oltre a “La tua traccia” l’autrice ha pubblicato “Il prezzo del tempo”, con cui affronta la tematica del tempo e offre concreti spunti su come smettere di sprecarlo, che ha ottenuto grande successo di pubblico. I suoi libri sono preziosi testi di crescita personale e di sviluppo del proprio potenziale. È una persona esperta di gestione del cambiamento e di sviluppo dei talenti e del potenziale umano, specializzata in percorsi di Change Management e di Diversity & Inclusion. Porta sul lavoro la passione e la competenza che da sempre l’hanno contraddistinta, coniugando la capacità di fare accadere le cose, la determinazione, il problem solving, l’empatia, l’ottimismo, l’efficacia comunicativa e la capacità di coinvolgere e motivare le persone a essere la migliore versione di sé stesse/i. Ama mettersi in gioco ed è una persona molto entusiasta.



Genere: saggio

Editore: bookness

Formato: brossura

Pagine: 114

Prezzo: 13,90 euro cartaceo; 6,99 euro ebook

