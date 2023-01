Inserita in Politica il 29/01/2023 da Massimo Piccolo

Vujadin Boškov e il Potere: “Rigore è quando arbitro fischia”.





















































Chi ha molte "lune" dietro le spalle, si ricorderà del grande allenatore di calcio (e di vita) della squadra della Sampdoria: Vujadin Boškov.



Immortale fu una sua risposta ad un giornalista, il quale alla fine di una partita di calcio gli chiese se il “rigore c’era o non c’era”. Ebbene, Boškov, con l’arguzia propria dei popoli slavi (come quelli latini), che ne hanno viste di tutti i colori (e quindi sono più "scafati" e "svegli"), rispose che: “Rigore è quando l’arbitro fischia”.



Che cosa ha voluto dire? Che non conta se il rigore c’era o non c’era. Conta quello che decide l’arbitro. Che in quel momento era il legittimo detentore del potere di dare o non dare il rigore.





Significa, in definitiva, che la realtà non conta nulla (ha mai contato veramente?). E’ il Potere costituito che decide se un rigore (la realtà) c’é o non c’é.



Ora, nel caso dell’arbitro che assegna un rigore che manifestamente non esiste, poiché un intero stadio non lo ha visto proprio: significa che l’arbitro ha sbagliato? Che è in malafede perché tifa l’altra squadra? Che si è fatto comprare “la coscienza” da qualcuno che aveva interesse a fare vincere la squadra assegnataria del rigore? Come potremo mai saperlo, se l’arbitro “non confessa”?



Ecco, in questi ultimi tre anni (ma da ormai diversi decenni) di “notte della ragione” dei paesi occidentali, cosiddetti “democratici”, ci sono stati tali e tanti rigori inesistenti che il Potere ha però assegnato, ed ai quali i tifosi sono costretti a credere, in quanto ogni giorno qualche figurante del Potere ripete h.24 che il “rigore c’era”.



E siccome chi assegna i rigori è il legittimo detentore protempore del Potere, gli altri (i tifosi, gli spettatori, il popolo) non contano nulla e non possono fare nulla. Soprattutto quanto il legittimo detentore del Potere inonda i mezzi di comunicazione da piccoli uomini che per mille motivi (umani, familiari, per la pagnotta) ripetono la menzogna che il "rigore c’era".



Vi faccio “solo” alcuni esempi di rigori che non c’erano e che invece (quasi) tutti i mass media hanno spacciato per rigore.



 La guerra scatenata contro l’Iraq di Saddam Hussein, del quale si diceva che avesse le armi biologiche, poi (molto poi) si scoprì che gli uomini dell’Occidente avevano mentito, e causato 400 mila morti (iracheni), senza che nessuno abbia poi chiesto il conto ai mentitori di professione. Rigore inesistente.



 La guerra in Afghanistan, altresì detta contro il terrorismo (inesistente in Afghanistan, ma che era invece in Arabia Saudita - Bin Laden era Saudita -), con altrettante centinaia di migliaia di morti, senza che nessuno abbia mai chiesto il conto ai mentitori di professione. Rigore inesistente.



 La Vaccinazione/inoculazione di massa ai popoli occidentali del noto farmaco sperimentale, salvo poi scoprire che non solo non preveniva, non curava e non impediva la contagiosità, come ormai è noto, ma stanno venendo fuori le prove che non solo non era vero, ma che ha avuto una marea di effetti avversi (v. link in calce a queste righe), dei quali il Potere, che ha assegnato il rigore inesistente, non parla.







Non solo non ne parla, ma soprattutto senza che nessuno (di quelli che potrebbero e possono) abbia chiesto il conto a chi ha mentito e continua a mentire al popolo italiano (qua non necessitano le intercettazioni, chi ha mentito è vivo e visibile).



Infine, tornando a Boskov, fu profetico anche nel dire che: “Io penso, io detto: soldi e interessi, sono più grandi nemici per calcio come sport” (v. link in calce).



Io credo abbia avuto ragione. Ma la cosa drammatica è che soldi e interessi sono i più grandi nemici anche della vita democratica dei paesi occidentali (quelli dove è più incistato il virus del profitto).







In questi Paesi, ormai il Potere, in modo sfacciato e senza vergogna, assegna quotidianamente rigori inesistenti, con la connivenza dei figuranti, ma soprattutto di chi può e non fa.



Che ormai l’Occidente, in particolare l’Italia, non sia più (un paese) democratico, è testimoniato dal fatto che la maggioranza degli italiani (ma anche altri Stati, sondaggi alla mano) non vuole “partecipare” all’invio di armi all’ex comico; invece, non solo si “raddoppia” nel 2023, ma addirittura si vuole imporre e far parlare l’ex comico ad una rassegna canora. Non si capisce che cosa potrebbe dire oltre a quello che ripete ossessivamente da un anno: “Armi! Armi! Armi!”.



Massimo Piccolo





(Boskov, soldi e procuratori, nemici del calcio)

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

https://www.youtube.com/watch?v=HnFrxMJA-e8

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz





(Effetti avversi)

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

https://www.byoblu.com/2023/01/16/vaccini-lotti-contaminati-lo-stato-sapeva-parla-lavvocato-spagnolo/



zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz











(manipolazione del virus)

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

https://www.byoblu.com/2023/01/26/stiamo-manipolando-il-sars-cov-2-dipendente-pfizer-pizzicato-da-telecamera-nascosta/

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz