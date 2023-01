Inserita in Politica il 15/01/2023 da Massimo Piccolo

Femminicidio, uomini, e…mago Otelma.





















































Nelle ultime 48 ore, due uomini (diciamo), hanno provveduto a mandare all’altro mondo due donne. Uno di loro ha avuto il coraggio di suicidarsi, l’altro…no.



Il fenomeno del femminicidio è vecchio come il mondo. Ma si supporrebbe che nel 21° secolo, in specie nei paesi “Occidentali”, democratici per definizione: questo odioso crimine non dovesse più avere cittadinanza. Invece, no.



Molte volte le vittime si sono rivolte alle forze dell’ordine, ma senza particolari risultati.



Eppure ci sarebbe un modo infallibile per avere le prove di maltrattamenti familiari da parte di uomini violenti. Dopo di che, si potrebbero arrestare e metterli in condizione di non nuocere.



Come? Semplice. Basterebbe mettere cimici e/o telecamere di controllo nelle case delle sventurate che subiscono e denunciano i maltrattamenti in famiglia. Esattamene come già si fa con le maestre manesche oppure con le Rsa dove si maltrattano gli anziani.







Si registrano i video, ed al primo atto di maltrattamento si prende l’uomo (diciamo) e si arresta immediatamente fino alla sentenza del processo.



Certo, ciò che appare di buon senso, appare davvero di difficile esecuzione nella Repubblica delle banane, quale ormai è, la conclamata “Serva Italia, non donna di province ma bordello” (e qua ci vorrebbe altro articolo), dove in carcere non ci vai più manco se fai una strage, anzi forse solo per quella.



Tutto ciò perché il Parlamento, in relazione alla normativa sulla carcerazione, è spesso in… “conflitto di interessi” con alcuni degli “onorevoli” (diciamo) che ne fanno parte, e più in generale col personale politico/amministrativo di questa sventurata nazione, "nave sanza nocchiere in gran tempesta".



Infine due parole sugli uomini che si macchiano di femminicidio.



Domanda a tutti gli uomini, ed in particolare a coloro che si macchiano di femminicidio: ma quale diritto ha un uomo di pretendere da una donna di restare con lui, quando Ella non ne vuole più sapere di lui medesimo?



Ma davvero un uomo non ha la dignità di chiudere una storia con una donna che, per mille emotivi, decide di recidere il legame affettivo che la teneva unita al compagno/marito/fidanzato/amante, ecc…?



Cosa scatta nella mente di un uomo abbandonato è veramente un mistero.



