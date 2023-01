Inserita in Politica il 03/01/2023 da Massimo Piccolo Signora mia dove andremo a finire con Conte e Floris…

























Giuseppe Conte (capo dei 5Stelle).



Il 31 dicembre 2022, in un sito di informazione (v. link in calce a questo scritto), è apparsa una foto di Conte e della sua compagna ad un tavolo di un hotel a Cortina d’Ampezzo. Apriti cielo!: “Conte e la sua dama bionda Olivia Paladino beccati al Grand hotel Savoia di cortina d’ampezzo (non poteva che essere un 5 stelle)”.



In verità, non si capisce di qual colpa si sia macchiato quest’uomo. Che per caso Carlo 3° d’Inghilterra, che notoriamente fa opere di bene, non vive nella sua bella dimora inglese?



Che per caso, il presidente della Repubblica, così buono e generoso, non risiede nel palazzo presidenziale, e si siede sul Palco Reale alla Scala di Milano?



Insomma, che ci azzecca questa “notizia”. Sarebbe stata una notizia, se al posto del Nostro “avvocato del popolo”, ci fosse stata Madre Teresa di Calcutta. Ma davvero, ma siamo impazziti?







Giovanni Floris (giornalista)



Richiestogli dal “bravo giornalista” Luca Telese, un commento sulla questione delle foto di Conte a Cortina, Floris ha affermato, senza un minimo imbarazzo, che “se la poteva evitare”. Siccome uno fa “una battaglia sulla povertà, è meglio che non ti fai trovare sul tavolo delle piste di Cortina”. Hai capito, il genio del comportamento?



Poi per metterci una pezza, ha detto che gli italiani non scelgono di votare qualcuno in base a dove mangiano. Ma davvero caro Floris? E come ti è venuta questa illuminazione?



Infine, dulcis in fundo. A chiosare: “Poi bisogna considerare che fare il presidente del Consiglio è un gradino della carriera. Dopo chissà cosa succede...”. Il bravo giornalista, perfidamente, gli dice che “Ogni riferimento a…è casuale...”. E Floris dice sottovoce che si riferiva: ”A passati presidenti del Consiglio…stranieri”.



In pratica, il “fine” (molto fine, anzi moltissimo fine) giornalista cuor di leone, non ha avuto il coraggio di riferirsi a Renzi (ex presidente del consiglio, che fa conferenze in giro per paesi arabi), ma ha aggiunto “stranieri”.



Hai visto mai che Renzi gli chieda conto? Di che poi? Ma il fine giornalista, senza sapere leggere e scrivere, ha pensato bene di non “disturbare”.



Hai visto mai che… Capito mi hai?

Massimo Piccolo





Sito di informazione.



https://m.dagospia.com/conte-e-la-sua-dama-bionda-olivia-paladino-beccati-al-grand-hotel-savoia-di-cortina-5-stelle-337635

