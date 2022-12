Inserita in Politica il 26/12/2022 da Massimo Piccolo La morte di Frattini e la...trepidante attesa.

























La vigilia di Natale 2022 ha portato un grave lutto nel mondo politico/giudiziario. E’ morto infatti Franco Frattini. Classe 1957. Ho scritto politico/giudiziario perché Egli è stato anche pluriministro con Berlusconi (2002-2004 / 2008-2011), nonché vice-presidente della Commissione europea, e (altisonante) Commissario (UE) per la giustizia, sicurezza e libertà (2004-2008). Sti…zzi.

Il 14 gennaio 2022 era diventato Presidente del Consiglio di Stato (alla faccia delle “porte girevoli” fra politica e giustizia – a maggior ragione “Amministrativa” -), fra qualche polemica (sopita e messa sottotraccia dai mass media) per una questione di anzianità, ecc…



Dopo neanche una settimana (19 gennaio 2022) dalla sua nomina, ha “giustamente” sospeso la Sentenza del Tar Lazio, che cassava l’obbligo per i medici, previsto da una famigerata (ma direi, più messianica che famigerata) circolare a cura dell’illuminato dallo Spirito Santo e dalla…Sciennza, Roberto Speranza (de che?): che obbligava i medici a “Vigile attesa e Tachipirina”.



Il defunto, pare avesse un tumore. Così riportano alcuni media. Non è dato sapere altro. Non è dato sapere neanche se Egli fosse vaccinato e neppure quante volte (“Quante volte figliolo?”).



Da qualche giorno, dal Quirinale, bontà loro, hanno fatto trapelare che il Sommo rappresentante delle istituzioni italiane, non stia molto bene. In tv è parso emaciato e sofferente.

Pare che Egli sia, a dispetto da quanto è stato possibile vedere “ictu oculi”: “asintomatico” positivo al covid, ma "sta bene”.



Ecco, questa cosa mi ha ricordato l’U.R.R.S. di Breznev, che nelle manifestazioni pubbliche appariva palesemente sofferente, ma i mass media ufficiali russi, dicevano che aveva solo “un raffreddore” (asintomatico pure lui?).



Ebbene, non si può fare a meno di notare la concordante, preoccupante e coincidente tempistica di nomina dei due Nostri (Frattini e il Sommo).



Entrambi eletti nella seconda quindicina di gennaio 2022. Entrambi (si presuppone) plurivaccinati.



Ebbene, Franco Frattini ci ha lasciato alla vigilia di natale 2022. Aspetto con trepidazione la vigilia della Epifania 2023.



Io prego ogni giorno, e resto…”in vigile attesa”.



Massimo Piccolo