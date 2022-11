Inserita in Cultura il 09/11/2022 da Patrizia Carcagno I.I.S. “Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara – Filippo Parlatore” di Palermo, studenti “ospiti” del Collegio dei Geometri nell’ambito dei PCTO Un protocollo d´intesa della durata di tre anni tra l´Istituto di Istruzione Superiore "Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara – Filippo Parlatore" e il Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Palermo, finalizzato a favorire la partecipazione degli studenti a percorsi formativi per l´acquisizione delle competenze trasversali e l´orientamento professionale.



La convenzione, siglata dal dirigente scolastico Sergio Picciurro e dal presidente del Collegio Santo Rosano, riguarda, nello specifico, trenta allievi delle classi indirizzo "Costruzioni Ambiente e Territorio" per una durata complessiva di centocinquanta ore.

I percorsi per le competenze trasversali e per l´orientamento, denominati PCTO, sono previsti dall´articolo 1 del Decreto Legislativo 77/05, e rappresentano una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d´istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l´apprendimento di nozioni, abilità ed esperienze spendibili nel mondo del lavoro.



A partire dal 2015, la legge 107 ha inserito i percorsi nel Piano Triennale dell´Offerta Formativa dell´istituzione scolastica, rendendoli, di fatto, parte integrante del sistema dell´istruzione.

In sintesi, l´accordo siglato a Palermo prevede che il Collegio dei Geometri , in qualità di soggetto ospitante, si impegni ad accogliere, in forma non retribuita, gli allievi negli studi dei geometri professionisti.



A progettare, garantire e verificare l´efficacia dell´attività di formazione e orientamento, sono un docente tutor interno, designato dall´Istituto di Istruzione Secondaria, e un tutor formativo esterno, indicato dal Collegio dei Geometri.

Alle due figure dei tutors il compito di predisporre il percorso formativo personalizzato, tenendo anche conto della disciplina della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.



In particolare, il docente tutor interno collaborerà col tutor formativo esterno anche per coniugare le esperienze formative in aula a quelle svolte nel contesto lavorativo.

A conclusione del percorso, sarà stilata una relazione sull´esperienza compiuta e sulle acquisizioni da parte di ciascun allievo.



"Per ogni studente – spiega il presidente Santo Rosano – sarà predisposto un percorso ad hoc, in linea con il profilo educativo, culturale e professionale dell´indirizzo di studi".

Non si tratta, ovviamente, di un rapporto di lavoro.



"L´accoglimento degli studenti negli studi professionali – sottolinea ancora Santo Rosano – rappresenta però una straordinaria opportunità per entrare nel vivo delle dinamiche che caratterizzano il ruolo del geometra nello scenario contemporaneo del mercato del lavoro".