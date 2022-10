Inserita in Politica il 30/10/2022 da Massimo Piccolo La pacchia è finita…era ora.



























Obbligo vaccinale personale sanitario.





Come è ormai noto, il Governo Meloni si accinge a varare (fra le altre, che non elenco per motivi di spazio) una norma per anticipare il termine entro il quale i lavoratori italiani del settore della Sanità, non avranno più l’obbligo di vaccinazione. Quindi potranno rientrare nei posti di lavoro.



Apriti cielo. “I soliti noti”, hanno cominciato a fare i soliti distinguo sulla necessità di “stare attenti”, “il covid non è ancora stato sconfitto”, e via supercazzoleggiando.



Peccato che “i soliti noti” si siano dimenticati che quest’obbligo, ha al momento una validità, ossia che scade il 31-12-2022: cioé fra due mesi. E sempre i soliti noti si siano dimenticati che la scadenza l’abbia posta in essere il noto Dio sceso in terra: il Migliore. A parere loro, si capisce.

Ora, prescindendo da ogni altra considerazione sul tema. Non si comprende come mai il loro Dio in terra abbia posto come data di validità dell’obbligo il 31 dic. 22, e non il 25 dic. 22 (o altra data a scelta…). Forse “Il Padre” gli ha ordinato così? E Lui, come Mosé (e come Garibaldi) ha “obbedito”?

Ora, il Governo Meloni ha deciso che, venute a galla le “frottole” (siete intelligenti, vero? Ho usato solo un eufemismo) sulla contagiosità (il tempo é galantuomo), ha deciso con assoluto buon senso di anticipare questa scadenza posta in essere dal Migliore (sempre sia lodato, soprattutto da tutti Loro), alla data del 1 nov. 22, che, come è noto, è la ricorrenza di “Tutti i santi”.



I quali (i Santi), per parte loro erano stanchi di subire le invettive del personale sanitario italiano, che li facevano salire e scendere dal calendario ogni “santo” giorno, e così, per disperazione, si sono "raccomandati" a Giorgia Meloni.

Insomma, a questi eroi dei nostri giorni, vogliamo fare prendere la “Tredicesima”, e almeno gli stipendi di nov. e dic. 2022?



Domanda: vi pare una tragedia?







Studenti.



Non so se avete notato, ma da quando il Migliore “è dipartito” dal Governo (in attesa che anche dalla terra, vada a governare pure su marte…), pare che in Italia, le manifestazioni abbiano “germogliato”.



Ci sono state manifestazioni per la pace (orrore!), ed altre. Ma soprattutto gli “studenti” della UNI Sapienza di Roma, si siano accorti che in Italia ci sia il Fascismo. Oibò!

Uno pensa: perbacco! Si sono accorti che il portuale di Trieste, Stefano Puzzer (e tutti gli altri manifestanti), è stato “idrantizzato” dalla Polizia, sebbene fosse seduto a terra con il crocifisso in mano? Noo, macché!

Gli studenti della UNI della sapienza di Roma, e tutto il solito cucuzzaro “peloso” della Sinistra (chi era costei? Esiste ancora?), indovinate di cosa si sono lamentati? Del fatto che la polizia aveva “fronteggiato” qualche decina di “studenti” che volevano impedire ad “altri” studenti, di seguire un civilissimo Convegno sul Capitalismo, dentro le aule UNI. Pensa un po´.



E indovinate perché? Perché secondo loro (i manifestanti) tale convegno era organizzato da una sigla universitaria di Destra”. Cioé fascista per definizione.



Insomma questi ragazzi, per motivi che si ignorano (cioè si sanno, ma per decenza non si possono dire), si sono eretti a giudice, e hanno deciso (loro) chi poteva parlare e chi non poteva parlare. Alla faccia della democrazia!



Poi i soliti giornalisti mainstream hanno tentato di avvalorare la motivazione che “volevano solo attaccare uno striscione”.

Peccato che questi poveri studenti, intervistati da più “giornalisti”, del tutto ingenuamente, hanno detto e/o fatto capire che volevano “anche” impedire la partecipazione al Convegno.



Ma Signora mia, dove andremo a finire…



Massimo Piccolo