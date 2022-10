Inserita in Politica il 16/10/2022 da Massimo Piccolo “Clamorosa notizia da Pfizer: il vaccino non previene il contagio da Sars-cov-2…”























In questi giorni, i mezzi di comunicazione “alternativi” a quelli del mainstream, hanno dato conto dell’audizione del 10-10-2022 al Parlamento europeo, di uno dei direttori generali della “Pfizer”, nota casa farmaceutica “globale”, che ha venduto il vaccino contro il Covid-19.

Ebbene, che cosa ha detto la responsabile di cui sopra:

 Domanda dell’eurodeputato olandese Robert Ross:



“Pfizer ha testato la capacità del vaccino Covid di bloccare la trasmissione del virus prima di essere immesso sul mercato? Se la risposta è No per favore lo dica chiaramente; se è Sì, è disposta a condividere i dati con questa Commissione? Voglio una risposta diretta: SI o NO” e non vedo l’ora! Grazie!”





 Risposta della Janine Small, presidente dei mercati internazionali di Pfizer (con sorrisino incorporato di chi sa che ha il vero potere dietro di lei):



“Per quanto riguarda la domanda se sapevamo dell’interruzione dell’immunizzazione prima che entrasse sul mercato…No (risata…)…Ehm… Questo…Lo sa! Dovremmo muoverci alla velocità della Scienza, per capire cosa si sta esattamente immettendo sul mercato!





Che cosa è successo?



In Italia la politica, le istituzioni, gli esperti (non tutti, ma quasi), hanno “venduto” agli italiani (e al resto del mondo – occidentale -) un vaccino che avrebbe dato ai vaccinati "la garanzia di non essere contagiati”.



Alla luce dei fatti, incontrovertibilmente dati dalle affermazioni della stessa Janine Small: ciò non era vero prima, e non è vero nemmeno ora.



Visto che la Magistratura negli ultimi due anni ha “subìto” spesso le riforme che la politica ha fatto contro la stessa (legandole spesso le mani, Nicola Gratteri docet);



considerato il non certo alto grado di fiducia dei cittadini nei loro confronti, con particolare riferimento al “disvelamento” da parte di Luca Palamara, nel libro-intervista “Il Sistema”, del “modus operandi” all’interno della stessa:



la notizia di cui sopra, dà in un piatto d’argento a qualche magistrato che ha ancora a cuore gli interessi del popolo italiano e della Giustizia, lo strumento con il quale può fare risalire la fiducia degli italiani nella Magistratura, nonché dare “pan per focaccia” alla cattiva politica di cui sopra, che mal sopporta i controlli di legalità dei magistrati nei loro confronti.



In fondo, Wanna Marchi, per aver venduto numeri (presunti ) vincenti al lotto, e poi, in caso di mancata vincita, anche un amuleto contro il malocchio: fu condannata “solo” a 9 anni di carcere.



Signora mia, dove andremo a finire…



Massimo Piccolo







^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(Video del deputato europeo Robert Moss)

https://www.youtube.com/watch?v=A0cpLNmGYVc





^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(notizia da “Arezzoweb.it)

https://www.arezzoweb.it/2022/10-10-2022-pfizer-ammette-in-commissione-europea-che-il-vaccino-covid-19-non-blocca-la-trasmissione-del-virus-540353.html







^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(notizia su Wanna marchi)

https://www.napolike.it/wanna-marchi