“Sono ricominciati i bombardamenti…mediatici”.

Inserita in Politica il 10/10/2022 da Massimo Piccolo

Non so se avete notato, ma, archiviata la lotta elettorale, pare che l’Ucraina sia tornata di gran moda (ma anche vaccini e Covid). Ogni santo giorno, i mass media maistream ci “bombardano” i cabasisi, con immagini truculente (macerie, persone insanguinate, rovine, ecc…), che dovrebbero convincere il popolo italiano nell’appoggiare, senza se e senza ma, “gli aiuti” - ora la guerra la chiamano così – al povero ex comico, in spregio alla Costituzione italiana, art 11, che recita:





> :" L´Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali ".





Alla faccia di tutti i "giuristi della domenica" che infestano le nostre Istituzioni repubblicane.





Dicevo dell´ex comico medesimo, che, da parte sua, ci mette il carico da dieci, e, “tomo tomo, cacchio cacchio”, invita il presidente della più nota nazione esportatrice di democrazia, a porre in essere un “piccolo” bombardamento nucleare preventivo, alla nota nazione brutta sporca e cattiva. Così, per vedere l’effetto che fa.



Basterebbe solo questo per comprendere il grado di sensatezza dell’ex comico, ma non si può dire. Che fai? Vai contro la narrativa ufficiale? Noo, ma quando mai.



Peccato che i “servizi” – quelli segreti – del noto paese di cui sopra, hanno fatto sapere che loro non c’entrano con gli attentati alla figlia di Dugin, fatta saltare in aria con la propria autovettura, e neanche che l’attentato al ponte della Crimea. Già, chissà chi è stato. Come del resto il sabotaggio del gasdotto baltico del Nord Stream 1 e 2. Un Mistero di pulcinella.



Tutti lo hanno capito, ma nessuno della narrativa ufficiale lo può dire, altrimenti viene immediatamente tacciato di “putinismo” di ritorno, e magari gli stroncano la carriera (si sa, l’italiano, per antonomasia, tiene famiglia).



Chi mai sarà stato a fare questi atti di terrorismo? Putin? Forse “fantozzianamente” si è sparato sui…piedi? Ma suvvia.



Chiudo con una parola sul Governo in pectore della Meloni.





Non c’è organo di informazione: Tg, Talk-show (o bufale- show, fate voi), che non concioni della e sulla famosa “classe dirigente”, presuntivamente inadeguata (a prescindere) del Partito della Meloni: facendo ogni santo giorno l’analisi del sangue ad un governo che al momento non esiste. Una cosa davvero surreale.



Ma santi uomini e donne (e diversi vari), portate pazienza. Quando comincerà a lavorare vediamo i provvedimenti che prenderà, e poi potrete concionare nel merito delle cose fatte.



In verità dubito che possa fare quello che vuole (nel senso buono). Non dimentichiamo che l’Italia, complice un Parlamento ormai ridotto a notaio da molti decenni, è eterodiretta da poteri che nulla hanno di democratico, e che ci hanno “infilato” in una vera e propria “nassa”.



Avere presente la nassa per catturale i pesci? La nassa ha solo una entrata, e una volta che entri dentro, sei finito, se provi ad uscire muori. Vedi il povero Aldo Moro. Un gigante di fronte a questa massa di venditori di pentole e paraculi. Non tutti, per carità.



Mio Dio, Signora mia, dove andremo a finire…



Siamo praticamente prigionieri del “Sistema nassa” (v. organi sovranazionali, che non rispondono a nessuno, se non ai plutocrati cui fanno riferimento) che quei poteri forti hanno sapientemente generato negli scorsi decenni.





Il tutto con la complicità delle classi dirigenti italiane (e occidentali) che si sono “rese disponibili”.



Ma Signora mia, dove andremo a finire…





Massimo Piccolo