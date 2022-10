La pace di coccodrillo di Conte…

Inserita in Politica il 07/10/2022 da Massimo Piccolo

Il Sig. Conte Giuseppe, pare voglia organizzare una specie di marcia della pace a favore della pace in Ucraina.



In una odierna (7-10-2022) intervista al “Fatto quotidiano”, ha fatto alcune affermazioni come se lui venisse dalla luna. Come se non fosse stato il “leader” (diciamo) del gruppo del M5S, che all’epoca era il primo gruppo parlamentare e che ha votato una cambiale in bianco al Suo Migliore.







In pratica ha votato appunto una "cambiale in bianco" fino al 31-12-2022, di mandare “tutto il necessario” all’ex comico per la sua difesa, bla bla bla…



Stiamo parlando dell’ex comico dell’Ucraina, non quello italiano, che ha i problemi familiari che sappiamo, e che ha infilato il M5S nel vicolo cieco dell’appoggio al Migliore. Ma questo meriterebbe altro articolo, ma ormai a piangere il morto sono lacrime perse.



Dicevo di Conte e della sua “pace di coccodrillo”. Ebbene, senza fare uno straccio di autocritica, afferma alcune cose che lasciano basito il lettore.



Ne commento solo una, anzi, due. Ebbene, il Sig. Conte, afferma che:





 Giornalista: “La Tavola della pace le ha chiesto di avanzare una proposta per il negoziato. Ma sia Putin che Zelensky non sembrano affatto propensi a trattative”.



 Conte: “Il negoziato non può essere affidato solo alle parti belligeranti, ma deve essere un percorso per vincere le resistenze di Putin”.



Ma come? il giornalista ti sta dicendo che devono essere d’accordo sia Zelensky che Putin: e tu che fai? Sottolinei le resistenze solo di Putin? E il decreto di Zelensky che non si deve trattare più con Putin? Dove lo mettiamo? E perché caro Conte, sottolinei solo la volontà di Putin? Che si sta facendo la guerra da solo? Già, perché sottolinei solo questo?





 Giornalista: “La situazione è così drammatica?



 Conte: “Siamo arrivati all’escalation militare. Chi ha costruito (già, chi? Mago Merlino?, ndr) la strategia che ci ha portato a questo, ci dovrebbe dire quali garanzie offre sul fatto che non si farà ricorso ad armi non convenzionali”.









Eh, già caro Conte. Chi ha costruito questa strategia? E tu e tutto il cocuzzaro grillino in palese encefalogramma piatto (politicamente parlando), come del resto quasi tutti gli altri parlamentari, ipnotizzati dal vostro Migliore: come avete fatto a votare una cambiale in bianco al Migliore di tutti voi, senza chiedere “dove voleva arrivare”?



Ora te ne vai in giro a fare marce della pace, dopo avere votato l’invio di armi all’ex comico, senza se e senza ma?



Nell´ambito dello smarrimento della "logica", ora “Giustamente”, Letta (copione) ti sta seguendo a ruota, e, a dimostrazione, ove ce ne fosse bisogno, che ormai la logica ed il buon senso sono ormai stati esportati sulla luna, il Sig. Letta se ne esce per dire che: se cade il Governo (Meloni, peraltro ancora non esistente) lui non vuole più fare ammucchiate.



Ma come? Fino a due giorni fa hai crocifisso il Sig. Conte che non ha dato la fiducia al Migliore, ed ora te ne esci che aveva (di fatto) ragione?







Non so a voi, ma a me tutte queste "illogicità" mi fanno venire in mente una famosa battuta, ormai mitica, di Fantozzi (Paolo Villaggio), in uno dei suoi mitici film: "La corazzata Potiomkin, é una...". Non ricordo il seguito, vedete voi.