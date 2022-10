Inserita in Politica il 06/10/2022 da Massimo Piccolo Walter Veltroni dalla Gruber, pacifista, ma anche non si sa…























Ieri sera (5-10-2022), ho avuto modo di vedere Walter Veltroni dalla Gruber (Otto e mezzo, La7, ore 20:45). Ebbene, per quanto la Gruber si sforzasse di incalzare “Uoolter” per farsi dire (da lui), che cosa dovrebbe fare il PD per “resuscitare” il Partito (sintetizzo): il Nostro non riusciva a dire qualcosa, non solo di “sinistra”, ma manco una cosa concreta. Ora, per lui e tutto il cucuzzaro della presunta “sinistra”, questa non è certo una novità.



Per gli amanti del genere (mandate a letto i bambini), sotto riporto il link della trasmissione. In particolare andate al minuto n. 25:00: uno spettacolo.



Ad un certo punto, e cioè appunto al minuto n. 25:00 del video, “Uoolter” (Veltroni), superando se stesso, si è esibito in un triplo salto mortale cardiato mainstream e pure capitalisticizzato, ” de paura”.



Mi spiego. Ad un certo punto, dopo che “Uoolter” si lamentava con e del PD che ancora non avesse fatto neppure una manifestazione di piazza a favore delle donne iraniane, per la nota vicenda della ragazza uccisa dalla polizia per la questione del velo, ecc…, la conduttrice prende la palla al balzo e lo “frega”.



 Gruber: “Ma c’è adesso un’occasione per il PD di scendere in piazza. Perché Conte, ha promosso, sta promuovendo, una manifestazione per la pace. Pace in Ucraina, senza simboli, senza bandiere di partito…il PD dovrebbe andarci? Lei ci andrà?”.



A questo punto il Nostro eroe ex Ulivista, dopo un primo momento di disorientamento, risponde così:



 Uoolter (Veltroni): “Non lo so, non ho letto la piattaforma di questa manifestazione".



Ripresosi in un millesimo di secondo dal colpo basso della perfida (sia detto affettuosamente) Gruber, ha continuato dicendo:



 Uoolter: “Mi auguro solo che ci sia, al centro di questa manifestazione, la solidarietà con un Paese che è stato invaso daaa…Putin, e dalla Russia. Dopo di che, se l’Ucraina non avesse resistito, noi non potremmo parlare di pace…avremmo un deserto lì…(scuotendo la testa pensoso, ndr), avendo resistito, bisogna lavorare per la pace…ma partendo dalla condanna dell’invasione di Putin”.



Che dire? Invece di dire Sì o No alla domanda della conduttrice (in fondo era una domanda facile facile), Uoolter si è esibito nella specialità della casa (il PD e tutto il cocuzzaro sinistrorso), “sfuggire” alla risposta, e riuscire a capovolgere il senso della domanda e della manifestazione, in un: “Prima, tutti contro Putin”, poi, forse, partecipo.



Precisando subito, appunto, non sia mai che qualcuno ancora non abbia capito lui da che parte sta, che bisogna partire dalla condanna di Putin.



E ancora ci si domanda perché la gente vede il PD come un partito del “Potere”, e non lo vota?



Complimenti Uoolter, sei stato magnifico. Diciamo.



Massimo Piccolo





https://www.la7.it/otto-e-mezzo/rivedila7/veltroni-come-salvare-il-pd-otto-e-mezzo-puntata-del-5102022-05-10-2022-454567