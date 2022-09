Inserita in Cultura il 21/09/2022 da Lisa Di Giovanni Il fantasy di Marco Motta: “Le foglie del destino. Libro I – La Saga della Druida Bianca” Marco Motta presenta il primo volume di una trilogia fantasy avvincente e ricca di magia, in cui si racconta la storia della druida Alys, che per la prima volta si avventura fuori dal microcosmo rappresentato dal suo circolo druidico per immergersi nel mondo e trovare la sua Via. Durante il cammino dovrà fronteggiare un’oscura minaccia, legata profondamente al suo destino. «Era appena uscita dal circolo dopo così tanti anni ma non sarebbe potuta ritornare per lungo tempo. Ora la sua missione era la ricerca della sua Via, in modo da diventare una druida adulta, una Essyn». “Le foglie del destino. Libro I – La Saga della Druida Bianca” è il primo romanzo di Marco Motta.





SINOSSI DELL’OPERA. Alys è una giovane druida che intraprende un coraggioso cammino alla ricerca della Via. La sua missione è divenire una Essyn adulta. Ha commesso un grande errore: ha creduto di essere la migliore, sentendosi superiore alle sue compagne, ma è pronta a rimediare. Molti saranno gli incontri che farà lungo il viaggio, molte le visioni, gli ostacoli, la magia da plasmare, le foreste da liberare, i combattimenti che dovrà affrontare.





BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Marco Motta è da sempre appassionato di letteratura fantasy ma anche di romanzi thriller e storici; è inoltre un master nei giochi di ruolo. Questo suo lato irrazionale e fantasioso si scontra con il lato quotidiano del lavoro, che è sicuramente molto più razionale dati i suoi studi di ingegneria. Ama viaggiare e provare nuove esperienze in diversi continenti; culture diverse e luoghi lontani lo attirano sempre di più e viaggia verso il sudest asiatico e in Sudamerica. Attraverso la fotografia e la scrittura di diari di viaggio, imprime ricordi di queste avventure oltre che nella propria memoria attraverso diversi strumenti. L’esplorazione, la curiosità e la voglia di seguire i propri sogni lo portano alla scrittura di opere fantasy; “Le Foglie del Destino” è il suo primo romanzo pubblicato.







Casa Editrice: Gruppo Albatros Il Filo

Collana: Nuove Voci – Imago

Genere: Fantasy

Pagine: 320

Prezzo: 16,50 €