«Borderside – Psicoracconti»: il nuovo libro della scrittrice e psicologa Valeria Sassu che indaga sulle luci e ombre dell'animo umano Storie di vita e di morte, di odio e amore, di unioni e abbandoni di anime in subbuglio



Borderside – Psicoracconti racconta in maniera introspettiva e approfondita i più reconditi anfratti dell’animo umano, descrivendole le nevrosi più arcane, le paure ataviche, i meccanismi di coazione a ripetere e infine, la depressione. Un’antologia di brevi racconti che sono frutto dell’esperienza professionale pluridecennale di Valeria Sassu come psicoterapeuta: una sorta di summa dei disturbi psicologici più comuni. La prima storia è quella di Vanessa: la “poliamorosa”, irretita in un matrimonio infelice dal quale non riesce a uscire e che allevia la propria solitudine con tante storie insignificanti, sino a capire che il suo disagio fisico e interiore ha radici più antiche, da indagare. La seconda narrazione “psicobox” racconta invece di Nicola, un giovane rampante, affetto da disagio psichico, che vive tra psicosi e deliri, la propria passione segreta per Rosy, la segretaria, in bilico tra sogno e realtà. “Love or sex” descrive invece la storia di Bolla, un’adolescente cresciuta senza la presenza dei suoi genitori, con un grande vuoto emotivo, che la renderà una “dipendente amorosa”, preda di narcisisti patologici. “Borderline” racconta invece la vita di Fiammetta - cresciuta da sola in una casa famiglia dove ha dato alla luce sua figlia - eterna adolescente a caccia di emozioni forti, sino all’incontro con un professore di psicologia, che ama scrivere favole e gliele legge ad alta voce, riconciliandola con il suo passato doloroso. E infine, “deepression”: la storia di Luca, affetto da una grave forma di depressione, tanto da volersi togliere la vita; alla base della sua profonda infelicità, l’incapacità di instaurare un rapporto duraturo con le donne: un blocco che supererà grazie all’aiuto di una valida psicoterapia, che lo risveglierà dal suo “torpore emotivo”.

Tutte storie che hanno come filo conduttore il disagio emotivo e che sono legate a doppio filo con i sentimenti, che rappresentano il vero “approdo sicuro” per ciascuno di noi. «Psicoracconti, in maniera del tutto singolare, ci introduce nel vasto mondo delle difficoltà relazionali, delle delusioni e illusioni, facendole attraversare da una colata di calda passione che scivola leggera su ciascuna storia, donandole un tocco di frizzante energia e al contempo di armoniosa e convissuta empatia».





NOTIZIE BIOGRAFICHE



Valeria Sassu è nata a Cagliari nel 1975. Laureata in Psicologia e specializzata in Psicoterapia, esercita privatamente la libera professione da circa quindici anni.

Lavora come docente presso istituzioni scolastiche e come formatore per enti ed aziende In ambito clinico. Appassionata di Analisi Junghiana completa la propria formazione come “psicologo analista” presso il Centro Italiano di Psicologia Analitica (Cipa Meridionale),

“pratictioner” del metodo EMDR ed esperta in training autogeno ed ipnositerapia ha conseguito il master triennale in fitoterapia all’università degli studi di Sassari ed il master biennale in psicologia scolastica a Cagliari.

Autrice di diversi articoli per testate locali, ha curato l libro di Cristina Pisanu “La mia Vita Unica La mia unica vita” (Scatole Parlanti ,2020).





CASA EDITRICE



Scatole parlanti è una casa editrice fondata nel 2017 a Viterbo.

L’obiettivo è promuovere la letteratura italiana attraverso un catalogo che spazia tra vari generi: narrativa, saggistica, poesia, testi sperimentali e narrativa per ragazzi.

Porta avanti un’idea di editoria sostenibile e al passo coi tempi; sceglie i propri i libri con passione e coraggio e li cura con il massimo della professionalità, cercando di accontentare sempre i lettori che la scelgono. All’interno del catalogo trovano spazio opere di autori consolidati e di scrittori emergenti. Si tratta di una casa editrice non a pagamento (no-eap), distribuita a livello nazionale da directBOOK , collabora autonomamente con centinaia di librerie sparse per la Nazione.







SCHEDA EDITORIALE



Genere: Narrativa moderna

Casa editrice: Scatole Parlanti

Collana: Voci

Data di uscita: aprile 2021

Pagine: 92

Prezzo: 12 E

Codice ISBN: 978-88-3281-347-0





LINK DI VENDITA





CONTATTI



