“Come l’Islanda ha sconfitto i Plutocrati globalisti…”

Oggi vi voglio raccontare la storia dell’Islanda. Che è riuscita a sconfiggere i plutocrati mondiali del FMI e tutto il cucuzzaro globalista, semplicemente con la…Democrazia.



Ho trovato per caso, questa incredibile storia sul web, e mi pare doveroso farla conoscere ai più. Nel sito, che riporto in calce, c’è la storia di una guerra che il popolo e un Capo dello Stato, che pensava più al suo popolo e meno, anzi per niente, al potere plutocratico globalista, ha sconfitto quei poteri che minacciavano la povera Islanda di sfracelli, se non avesse depauperizzato il proprio popolo, pagando debiti su debiti, a favore dei “soliti noti”.



La storia è troppo bella e commovente (sto diventando vecchio…) per essere “sintetizzata" in un articolo, e quindi non potevo fare a meno di riferirla nella sua interezza, così ho deciso di riportarla interamente. Fate finta che sia una fiaba.



Nel cosiddetto Occidente “democratico” e noto esportatore di “democrazia”, i fatti narrati, non succederanno mai. Tranquilli.



Ove il cortese lettore, ritenesse opportuno fare conoscere questa meravigliosa storia ad altri “umani”, gliene sarei grato (per quello che può valere) dal profondo del cuore.



Dimenticavo: stavo cercando l’autore di una famosa frase che alcuni danno per detta da Rockefeller (il miliardario Plutocrate), ma, sul tema, ne ho trovate altre.



Le riporto, giusto come antipastino alla “fiaba” che segue.





LA FIABA (VERA) ISLANDESE…



“Oggi vogliamo raccontarvi una storia, il perché lo si capirà dopo. Di quelle storie che nessuno racconta a gran voce, che vengono piuttosto sussurrate di bocca in orecchio, al massimo narrate davanti ad una tavola imbandita o inviate per e-mail ai propri amici.



È la storia di una delle nazioni più ricche al mondo, che ha affrontato la crisi peggiore mai piombata addosso ad un paese industrializzato e ne è uscita nel migliore dei modi. L´Islanda.



Già, proprio quel paese che in pochi sanno dove stia esattamente, noto alla cronaca per vulcani dai nomi impronunciabili che con i loro sbuffi bianchi sono in grado di congelare il traffico aereo di un intero emisfero, ha dato il via ad un´eruzione ben più significativa, seppur molto meno conosciuta.



Un´esplosione democratica che terrorizza i poteri economici e le banche di tutto il mondo, che porta con se messaggi rivoluzionari: di democrazia diretta, autodeterminazione finanziaria, annullamento del sistema del debito. Ma procediamo con ordine.



L´Islanda è un´isola di sole di 320mila anime – il paese europeo meno popolato se si escludono i micro-stati – privo di esercito. Una città come Bari spalmata su un territorio vasto 100mila chilometri quadrati, un terzo dell´intera Italia, situato un poco a sud dell´immensa Groenlandia. 15 anni di crescita economica avevano fatto dell´Islanda uno dei paesi più ricchi del mondo.



Ma su quali basi poggiava questa ricchezza? Il modello di ´neoliberismo puro´ applicato nel paese che ne aveva consentito il rapido sviluppo avrebbe ben presto presentato il conto. Nel 2003 tutte le banche del paese erano state privatizzate completamente. Da allora esse avevano fatto di tutto per attirare gli investimenti stranieri, adottando la tecnica dei conti online, che riducevano al minimo i costi di gestione e permettevano di applicare tassi di interesse piuttosto alti.



IceSave, si chiamava il conto, una sorta del nostrano Conto Arancio. Moltissimi stranieri, soprattutto inglesi e olandesi vi avevano depositato i propri risparmi. Così, se da un lato crescevano gli investimenti, dall´altro aumentava il debito estero delle stesse banche. Nel 2003 era pari al 200 per cento del prodotto interno lordo islandese, quattro anni dopo, nel 2007, era arrivato al 900 per cento. A dare il colpo definitivo ci pensò la crisi dei mercati finanziari del 2008.



Le tre principali banche del paese, la Landsbanki, la Kaupthing e la Glitnir, caddero in fallimento e vennero nazionalizzate ; il crollo della corona sull´euro – che perse in breve l´85 per cento – non fece altro che decuplicare l´entità del loro debito insoluto. Alla fine dell´anno il paese venne dichiarato in bancarotta.



Il Primo Ministro conservatore Geir Haarde, alla guida della coalizione Social-Democratica che governava il paese, chiese l’aiuto del Fondo Monetario Internazionale, che accordò all´Islanda un prestito di 2 miliardi e 100 milioni di dollari, cui si aggiunsero altri 2 miliardi e mezzo da parte di alcuni Paesi nordici.



Intanto, le proteste ed il malcontento della popolazione aumentavano. A gennaio, un presidio prolungato davanti al parlamento portò alle dimissioni del governo. Nel frattempo i potentati finanziari internazionali spingevano perché fossero adottate misure drastiche .



Il Fondo Monetario Internazionale e l´Unione Europea proponevano allo stato islandese di di farsi carico del debito insoluto delle banche, socializzandolo . Vale a dire spalmandolo sulla popolazione. Era l´unico modo, a detta loro, per riuscire a rimborsare il debito ai creditori, in particolar modo a Olanda ed Inghilterra, che già si erano fatti carico di rimborsare i propri cittadini.



Il nuovo governo, eletto con elezioni anticipate ad aprile 2009, era una coalizione di sinistra che, pur condannando il modello neoliberista fin lì prevalente, cedette da subito alle richieste della comunità economica internazionale: con una apposita manovra di salvataggio venne proposta la restituzione dei debiti attraverso il pagamento di 3 miliardi e mezzo di euro complessivi, suddivisi fra tutte le famiglie islandesi lungo un periodo di 15 anni e con un interesse del 5,5 per cento.



Si trattava di circa 100 euro al mese a persona, che ogni cittadino della nazione avrebbe dovuto pagare per 15 anni ; un totale di 18mila euro a testa per risarcire un debito contratto da un privato nei confronti di altri privati. Einars Már Gudmundsson, un romanziere islandese, ha recentemente affermato che quando avvenne il crack, “gli utili [delle banche, ndr] sono stati privatizzati ma le perdite sono state nazionalizzate”.



Per i cittadini d´Islanda era decisamente troppo. Fu qui che qualcosa si ruppe. E qualcos´altro invece si riaggiustò. Si ruppe l´idea che il debito fosse un´entità sovrana, in nome della quale era sacrificabile un´intera nazione. Che i cittadini dovessero pagare per gli errori commessi da un manipoli di banchieri e finanzieri.



Si riaggiustò d´un tratto il rapporto con le istituzioni, che di fronte alla protesta generalizzata decisero finalmente di stare dalla parte di coloro che erano tenuti a rappresentare.



Accadde che il capo dello Stato, Ólafur Ragnar Grímsson, si rifiutò di ratificare la legge che faceva ricadere tutto il peso della crisi sulle spalle dei cittadini e indisse, su richiesta di questi ultimi, un referendum, di modo che questi si potessero esprimere.



La comunità internazionale aumentò allora la propria pressione sullo stato islandese. Olanda ed Inghilterra minacciarono pesanti ritorsioni , arrivando a paventare l´isolamento dell´Islanda. I grandi banchieri di queste due nazioni usarono il loro potere ricattare il popolo che si apprestava a votare .



Nel caso in cui il referendum fosse passato, si diceva, verrà impedito ogni aiuto da parte del Fmi, bloccato il prestito precedentemente concesso. Il governo inglese arrivò a dichiarare che avrebbe adottato contro l´Islanda le classiche misure antiterrorismo: il congelamento dei risparmi e dei conti in banca degli islandesi.



“ Ci è stato detto che se rifiutiamo le condizioni, saremo la Cuba del nord – ha continuato Grímsson nell´intervista - ma se accettiamo, saremo l’Haiti del nord ”. A marzo 2010, il referendum venne stravinto, con il 93 per cento delle preferenze, da chi sosteneva che il debito non dovesse essere pagato dai cittadini.



Le ritorsioni non si fecero attendere : il Fmi congelò immediatamente il prestito concesso. Ma la rivoluzione non si fermò. Nel frattempo, infatti, il governo – incalzato dalla folla inferocita – si era mosso per indagare le responsabilità civili e penali del crollo finanziario. L´Interpool emise un ordine internazionale di arresto contro l’ex-Presidente della Kaupthing, Sigurdur Einarsson.



Gli altri banchieri implicati nella vicenda abbandonarono in fretta l´Islanda . In questo clima concitato si decise di creare ex novo una costituzione islandese, che sottraesse il paese allo strapotere dei banchieri internazionali e del denaro virtuale. Quella vecchia risaliva a quando il paese aveva ottenuto l´indipendenza dalla Danimarca, ed era praticamente identica a quella danese eccezion fatta per degli aggiustamenti marginali (come inserire la parola ´presidente´ al posto di ´re´).



Per la nuova carta si scelse un metodo innovativo. Venne eletta un´assemblea costituente composta da 25 cittadini. Questi furono scelti, tramite regolari elezioni, da una base di 522 che avevano presentato la candidatura. Per candidarsi era necessario essere maggiorenni, avere l´appoggio di almeno 30 persone ed essere liberi dalla tessera di un qualsiasi partito.



Ma la vera novità è stato il modo in cui è stata redatta la magna charta. "Io credo - ha detto Thorvaldur Gylfason, un membro del Consiglio costituente - che questa sia la prima volta in cui una costituzione viene abbozzata principalmente in Internet". Chiunque poteva seguire i progressi della costituzione davanti ai propri occhi.



Le riunioni del Consiglio erano trasmesse in streaming online e chiunque poteva commentare le bozze e lanciare da casa le proprie proposte. Veniva così ribaltato il concetto per cui le basi di una nazione vanno poste in stanze buie e segrete, per mano di pochi saggi.



La costituzione scaturita da questo processo partecipato di democrazia diretta verrà sottoposta al vaglio del parlamento immediatamente dopo le prossime elezioni. Ed eccoci così arrivati ad oggi. Con l´Islanda che si sta riprendendo dalla terribile crisi economica e lo sta facendo in modo del tutto opposto a quello che viene generalmente propagandato come inevitabile.



Niente salvataggi da parte di Bce o Fmi, niente cessione della propria sovranità a nazioni straniere, ma piuttosto un percorso di riappropriazione dei diritti e della partecipazione .



Lo sappiano i cittadini greci, cui è stato detto che la svendita del settore pubblico era l´unica soluzione. E lo tengano a mente anche quelli portoghesi, spagnoli ed italiani.



In Islanda è stato riaffermato un principio fondamentale: è la volontà del popolo sovrano a determinare le sorti di una nazione, e questa deve prevalere su qualsiasi accordo o pretesa internazionale. Per questo nessuno racconta a gran voce la storia islandese .



Cosa accadrebbe se lo scoprissero tutti?”.



Massimo Piccolo