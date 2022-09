Inserita in Politica il 15/09/2022 da Massimo Piccolo “Dall´Annunziata, Conte mi ha ricordato Benigni…”























Domenica scorsa (11-9-2022), ho avuto modo di vedere l’ex presidente del consiglio, Giuseppe Conte, dalla Lucia Annunziata (Rai 3, in Mezz’ora).



C’erano vari giornalisti che facevano le domande di rito per le prossime elezioni politiche, quando ad un certo punto, ho assistito ad un momento del dibattito, davvero…“emozionante”.



Oltre che emozionante, devo dire anche un po’ ìlare, e perché no, un po’ perfidamente canagliesco; sia detto simpaticamente, per il giornalista, Sebastiano Barisoni, vice direttore di Radio24, che peraltro stimo per la sua concretezza dell’eloquio.



In un momento della puntata che riporto dopo, infatti, il dialogo tra Barisoni e Conte mi ha ricordato quello sketch di Celentano e Benigni di diversi anni fa, quando, a mo’ di Toto’ e Peppino, Loro dovevano scrivere una lettera a Berlusconi (all’epoca potentissimo Presidente del Consiglio).



Ebbene, ad un certo punto Benigni doveva dettare a Celentano almeno una cosa buona fatta da Berlusconi. Benigni, andando avanti e indietro sul palcoscenico, vistosamente non riusciva a ricordarne alcuna.



Ecco, Conte mi ha fatto la stessa impressione di Benigni. Per carità non è certo ciò un’offesa, è solo un parallelismo psicologico che mi è sovvenuto, avendo notato l’incertezza di Conte, dopo La “perfida” domanda del giornalista.



Ma godetevi la trascrizione, e, se volete, anche il video (che riporto in calce, anche quello di Benigni).



 Barisoni: “...ma io volevo capire una cosa, e lo chiedo all’ex presidente del consiglio. Mi dice in che cosa Draghi le è piaciuto in questo anno e mezzo? Cioè che cosa apprezza del lavoro fatto da Draghi, in Economia ed in Politica estera?”.



Conte, dopo una pausa…di riflessione di qualche secondo (suppongo per capire dove volesse arrivare il giornalista), si riprende e balbetta:

> Conte:“...cioé…vuole…ehhh..”.



Il giornalista interviene, ed incalzando Conte gli specifica che:



 Barisoni: “Voglio sapere, visto che lo avete appoggiato, e visto che lei ricordava anche la sua azione in politica estera, da ex presidente del consiglio, qualcosa di buono Draghi avrà fatto, oppure magari anche nulla, ed allora non capisco il perché dell’appoggio. Visto che gli chiedete adesso di intervenire”.



 Conte: 1) “…sicuramente ha completato il PNRR, soprattutto mancava la parte finale sulle riforme strutturali…; 2) “ è stato portato avanti il piano vaccinale che noi avevamo avviato…”.



Poi Conte inizia una critica a molti mass media per la nota vicenda della successione ad Arcuri, del generale Figliuolo. A questo punto il giornalista fa notare a Conte, che parla di completamento del lavoro iniziato da lui medesimo, ecc…



Dopo di che, Conte inizia a parlare delle cose che non piacevano, di Draghi:



 Conte. : “...abbiamo avuto un duro scontro…sulla riforma Cartabia…secondo aspetto, la corsa al riarmo…”.



A questo punto il giornalista fa un sorriso sornione, lo lascia sfogare un po’ sulla questione delle armi all’Ucraina, poi della Germania..., poi non si tiene e gli dice che lui aveva chiesto a Conte l’elenco delle cose buone fatte da Draghi, e invece Conte si sofferma su quelle cattive, che il giornalista (afferma) già sa’. A questo punto:



 Conte: “Va bene, allora mi fermo…” (!).



A questo punto interviene la Annunziata, cambiando discorso, e salva Conte dall’impaccio di ricordare “le cose buone” fatte da Draghi.



Certo che, dopo aver sostenuto per 17 mesi il Governo Draghi, onestamente, ricordarsi solo “del completamento del PNRR” e del fatto che è stato “portato avanti il piano vaccinale”, onestamente, a occhio: mi pare un po’ pochino.



A questo punto pare davvero evidente che l’appoggio a Draghi era stato determinato da eventi che nulla, o poco, avevano a che fare con le “cose buone“.



Diciamo che forse erano “cose buone e giuste”, ecco perché il Conte non se le ricordava.



Ma d’altronde: nessuno è perfetto!



Massimo Piccolo







( Benigni e Celentano, la minuto 06:30 )

https://www.youtube.com/watch?v=YZuo8Wi9nhY





^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



( Conte dall'Annunziata, al minuto 10:00 )

" https://www.youtube.com/watch?v=vYYWOm0A94k "



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^