Inserita in Cultura il 15/09/2022 da Patrizia Carcagno Collesano:“Una pizza per un sorriso”, giornata di solidarietà sociale per l’acquisto di un mezzo di trasporto per i diversamente abili di Collesano “La pizza non è un semplice prodotto d’eccellenza della cucina italiana.

La pizza è un potente mezzo di unione e di condivisione.

Spero che sempre più pizzaioli dedichino parte del loro tempo per aiutare i ragazzi meno fortunati”.

Una giornata speciale dedicata ai diversamente abili di Collesano, che ospiteranno una iniziativa di solidarietà sociale denominata “UNA PIZZA PER UN SORRISO” una manifestazione voluta fortemente dalle varie Associazioni di Collesano “ Madonie Bike Collesano, Ippoclub Collesano, A.S.D. Giovanile Collesano e il Gruppo Creattivo Collesano a capofila l’A.N.A.S. Italia zonale di Collesano e da diverse attività nel campo della ristorazione e commerciali, che hanno condiviso il progetto solidale ideato dallo chef pizzaiolo Lorenzo Aiello che si realizzerà grazie alla collaborazione della scuola professionale dei mestieri Euroform.

Una tappa, importante prevista a Collesano prov. di Pa, per Lunedi 19 settembre, sotto il patrocinio dal Comune di Collesano e dell’Ente Parco delle Madonie, detta iniziativa, si svolgerà, in un scenario particolare come la piazzetta Yverdon Les Bains quale il corso principale e, a partire dalle ore 17:00 in poi .

Lo chef - pizzaiolo Lorenzo Aiello, dopo tanti anni ritorna a Collesano e ci tiene a sottolineare che il suo percorso formativo cominciato tanti anni fà, presso la pizzeria ”Anyway”, dove il maestro pizzaiolo Antonino Fontana gli trasmette tutte le sue conoscenze, contribuendo a farlo diventare un bravo pizzaiolo.

Il progetto “Una Pizza per un Sorriso” nasce nel 2012 e ad oggi sono circa 500 gli eventi organizzati a titolo gratuito, portando un po’ di gioia nella vita delle persone meno fortunate, come i ragazzi autistici dell’ospedale “Villa Sofia”, i ragazzi del carcere minorile di Palermo e molti altri, alcuni dei quali hanno successivamente intrapreso questa carriera lavorativa.

All’evento saranno presenti con una trentina di componenti, tra docenti e gli alunni delle scuole professionale dei mestieri “Euroform” di Villabate e Termini Imerese.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto per l’acquisto di un mezzo per il trasporto dei diversamente abili di Collesano, ci tiene a sottolineare il Presidente A.N.A.S. Italia zonale di Collesano, Antonino Vara, solo con una aggregazione e condivisione di tutti e un buon sostegno economico, possiamo raggiungere questo obbiettivo a medio e lungo termine, sarà sicuramente ardua ma sono convinto che c’è la faremo, cosi come è stato fatto tanti anni fa, per il progetto ambulanza a Collesano.

All’iniziativa avrà come testimonial il componente della F.I.S.E Maurilio Vaccaro, para-atleta della nazionale italiana Paradressage, che ha partecipato ai paraolimpiade del 2020 a Tokyo, inoltre saranno presenti Gaetano Piraino di Sport 4 Impact area pilota Palermo, Stefano Saitta delegato provinciale di Palermo del C.I.P “Comitato Italiano Paralimpico ed infine Roberta Cascio vice Presidente del C.I.P. Sicilia e Presidente F.I.S.D.I.R.

Durante l’evento ci sarà animazione sia per i diversamente abili e sia per tutti i ragazzi con balli e danze a cura del Dj Andrew del “Ritmo della Notte”, il tutto sarà ripreso tramite Web Madonie Eventi Live.