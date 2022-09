Inserita in Politica il 14/09/2022 da Massimo Piccolo “Il generale francese cha ha onorato i resistenti…”



























Oggi riporto, trascrivendola testualmente qui di seguito, una dichiarazione di un generale francese. Tale Christian Blanchon.



Per quanto abbia cercato sul web info sul Suo conto, non ho trovato altro che questa dichiarazione ripresa da molti siti.



L’assenza di notizie personali su questo generale (neanche su wikipedia), puzza di bruciato lontano un chilometro (in un senso – bufala -, o in un altro – censura -), visto che sul web si trova di tutto e di più.



Ma comunque sia, poiché quanto da lui pubblicamente dichiarato, a mio modesto avviso, è un grande grido di dolore agli uomini che ancora hanno una coscienza e che hanno il potere di cambiare le cose: le sue parole sono un pugno nello stomaco che non può non provocare delle emozioni così forti, per le quali non si può restare insensibili. Io mi sono commosso.





 << Sono lì con voi, sembrano normali, ma sono Super eroi.



Anche se fossi concretamente vaccinato, ammirerei i non vaccinati, per aver resistito alla più grande pressione che abbia mai visto; anche da parte di coniugi, di genitori, figli, amici, colleghi e medici.



Le persone che sono state capaci di tale carattere, coraggio e pensiero critico: sono senza dubbio, il meglio dell’umanità. Si trovano ovunque: di ogni età, livello di istruzione, paese e opinione. Sono un tipo speciale.



Sono i soldati che ogni esercito di luce desidera avere tra le sue fila; sono i genitori che ogni bambino desidera avere, e i figli che ogni genitore sogna di avere. Sono esseri al di sopra della media delle loro società. Sono l’essenza dei popoli che hanno costruito tutte le Culture, e conquistato tutti gli orizzonti.



Sono lì con Voi, sembrano normali, ma sono Super eroi. Hanno fatto ciò che gli altri non potevano fare; sono stati l’albero che ha resistito all’uragano degli insulti, della discriminazione e dell’esclusione sociale: e lo hanno fatto perché pensavano di essere soli, e credevano di esserlo.



Esclusi dalle tavole natalizie delle loro famiglie, non hanno mai visto nulla di così crudele. Hanno perso il lavoro, hanno lasciato che la loro carriera andasse a rotoli. Non avevano soldi: ma non gli importava.



Hanno subito discriminazioni, denunce, tradimenti, e umiliazioni incommensurabili: ma sono andati avanti. Mai prima d’ora nell’umanità, c’è stato un simile “Casting”. Ora sappiamo chi sono i resistenti sul pianeta Terra.



Donne, uomini , vecchi, giovani, ricchi, poveri. Di tutte le razze e religioni: i non vaccinati. Gli eletti dell’arca invisibile. Gli unici che sono riusciti a resistere, quando tutto è crollato.



Siete voi ad aver superato una prova inimmaginabile, che molti dei più duri Marines, Commando, berretti verdi, astronauti e Geni, non sono riusciti a superare.



Siete fatti della stoffa dei più grandi che siano mai vissuti. Quegli Eroi, nati tra gli uomini comuni, che brillano nell’oscurità >>.



( Christian Blanchon, Generale dell’esercito francese )





Non so a voi, ma a me è venuta voglia di prendere la nazionalità francese.



Massimo Piccolo







^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



Sito dal quale è stata tratta e trascritta la notizia.



( https://www.youtube.com/watch?v=cDZykC3N7mE )



(ma ce ne sono molti altri, basta cercare su google il nome del generale, e troverete molti siti che hanno rilanciato la notizia)



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



Altro sito che ha dato la notizia.



(https://www.medias-presse.info/le-message-du-general-christian-blanchon-rendant-hommage-aux-non-vaccines/162574/)



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Altro sito che ha rilanciato la notizia.



(https://reseauinternational.net/le-message-du-general-christian-blanchon-rendant-hommage-aux-non-vaccines/ )





^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^