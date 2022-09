Inserita in Tempo libero il 06/09/2022 da Patrizia Carcagno LE VIE DEI TESORI ritornano a TRAPANI – MARSALA – MAZARA Tre città, una diversa dall’altra, tutte comunque legate al mare Trapani e le sue torri, Marsala e le saline, Mazara multiculturale.



Il festival: 37 luoghi straordinari e tantissime esperienze. Dai villini liberty ai nuovi siti archeologici, ai mosaici romani, alle cantine storiche.



Si potrà volare sullo Stagnone o partecipare a un laboratorio di ricamo



tre weekend | 10 > 25 settembre







PRESENTAZIONE: 7 SETTEMBRE NELLE DIVERSE CITTA’



06.09.2022. Tre città, ognuna profondamente diversa dalla “collega”: Trapani sontuosa che sciorina villini liberty e palazzi neoclassici, indossa i suoi coralli, apre la Prefettura e va alla ricerca di tonnare e torri di guardia che per secoli l’hanno difesa dai barbareschi; Marsala dei cinque sensi che non sa scegliere tra le saline e la terraferma e allora ve le farà conoscere entrambe; e Mazara multiculturale, dove sembra di camminare in una Casbah, si sente il profumo del couscous e intanto si ammira una casa d’artista. Le Vie dei Tesori ritorna nel Trapanese, in assoluto la provincia più visitata negli ultimi anni, al di là di Palermo dove il festival è nato ed è radicato dal 2006. Trapani, Marsala e Mazara del Vallo saranno visitabili con un unico coupon. Si parte sabato 10 settembre e si va avanti per tre weekend, sempre sabato e domenica, fino al 25 settembre.





Il programma diviso nelle tre città sarà presentato domani (7 settembre), alla presenza dei sindaci e degli assessori dei tre comuni, delle numerose associazioni che collaborano con il festival e dei responsabili della Fondazione Le Vie dei Tesori.





Il ciclo di presentazioni si apre alle 9,30 nella sala Sodano di Palazzo D’Alì (piazza Municipio) a Trapani; in contemporanea, alle 10, il programma verrà reso noto in uno dei nuovi luoghi scelti dal festival a Mazara, la chiesetta di San Nicolò Regale (via Molo comandante Gaito) con la possibilità, per la stampa, di visitare il sito e i mosaici inediti che apriranno nel weekend. Infine alle 12 a Marsala - che apre quattro diversi siti archeologici - , la presentazione sarà nella Sala delle navi, Musei di Baglio Anselmi (lungomare Boeo) alla presenza del direttore del Parco archeologico, Bernardo Agrò.