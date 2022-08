Inserita in Politica il 28/08/2022 da Direttore L´Assessore Regionale Veneto Lanzarin con Bitto e Rondinella per i 10 anni della Croce Bianca Dieci anni di storie, di passione, di volontariato, e tanto altro si è festeggiato a Grisignano di Zocco (Vicenza). Sabato 27 agosto, nella sede di Croce Bianca affiliata ANAS, il Presidente Galuppo ha ospitato una folta presenza di cittadini vicini a questa realtà associativa che opera nell’ambito dell’assistenza sanitaria. Presenti alla cerimonia al fianco del Presidente a fare gli onori di casa il Sindaco Stefano Lain, ma anche il Portavoce Regionale di A.N.A.S. (Associazione Nazionale Azione Sociale) Francesco Bitto, l’Assessore regionale Manuela Lanzarin il Presidente di SUEM 118 Vicenza Federico Pollitti e il Consigliere Regionale Joe Formaggio, oltre ad altri amministratori locali del circondario. In seno alla manifestazione è stata inaugurata la uova sala corsi di formazione intitolata al Dottor Angelo Mariani volontario dell’associazione che per anni ha prestato la propria opera in quella che si può definire più “una famiglia” che un’associazione come riferiscono i volontari di Croce Bianca. Presenti all’intitolazione, e visibilmente commosse, la moglie e le figlie del Dr. Mariani. Hanno presenziato all’evento, oltre a vari rappresentanti di Enti del Terzo Settore di livello regionale di cui si cita il Consigliere di Direzione ANAS Veneto Ivano Baldan, il Presidente di Blu Emergency Maurizio Lattenero e il Presidente Croce Berica Giampietro Rondinella.