Inserita in Cultura il 24/08/2022 da Patrizia Carcagno Calabria, il sindaco di Nardodipace annulla l’esibizione di una cantante folk. Il sostegno di « In movimetoi per la legalità » L’Associazione Nazionale Antiracket e Antiusura “In Movimento per la Legalità” plaude alla decisione del sindaco di Nardodipace (VV) Antonio Demasi di annullare il concerto della cantante folk Teresa Merante. Quest’ultima è nota alle cronache per avere eseguito nel tempo dei brani inneggianti alla criminalità ed in particlare alla ‘ndrangheta. « La decisione del sindaco Demasi- sostengono congiuntamente in una nota il presidente dell’Associazione Nino Randisi e la vice presidente Maria De Fazio che è referente per la Calabria- deve costituire un esempio anche per gli altri amministratori che ospitano nei loro comuni esibizioni di questi neomelodici espressione della più bassa e bieca sottocultura mafiosa e criminale ». « L’Associazione, infine, ringrazia le forze dell’ordine e i questori che intervengono, assieme a coraggiosi sindaci come Demasi, nel bloccare ed impedire le esibizioni di tali soggetti che costituiscono, da sempre. una forte attrattiva per quella parte di società che non persegue i valori della legalità e della giustizia ».