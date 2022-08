Inserita in Politica il 21/08/2022 da Massimo Piccolo

“Gli USA? Hanno rischiato un Colpo di Stato…”













Sì, avete letto bene. Nel 1934, gli Usa rischiarono un Colpo di Stato.





Un gruppo di “Corporation”, ossia di Multinazionali Usa, cerco’ di coinvolgere il Generale Smedley Darlington Butler, uno dei Generali più decorati dell’epoca, in una Cospirazione contro il Governo degli Usa.



Per capire che cosa era successo, dobbiamo sapere una cosa, che riprendo e trascrivo dal documentario “The CORPORATION…” ( di diversi anni fa) che ho trovato per caso su Youtube, mentre cercavo quello di Michael Moore – “Fahrenheit 9/11”, che “casualmente” non ho più trovato -.



Dicevo di questo documentario, del quale riporto in calce il Link, e dal quale ho appreso quanto ho riportato in questo articolo. Documentario che raccomando fortissimamente a voi cortesi lettori, e che spiega oltre ogni ragionevole dubbio, anche ciò che sta accadendo negli ultimi due anni (ma anche prima; la Politica è morta e defunta. Non conta più nulla).



Ma andiamo alla trascrizione di questa parte del documentario relativa alla Cospirazione. Ce ne sono ovviamente altre, agghiaccianti, che per ovvi motivi di spazio, non posso trascrivere.



Riporto solo questa notizia (che nessuno vi rivelerà mai), che mi pare il giusto paradigma per illustrare di cosa sono sono capaci le Multinazionali, nel nome del Profitto ad ogni costo. Ma vediamo come nasce la Cospirazione in argomento. Riporto e trascrivo dal Documentario.



 “Per le grandi aziende, la dittatura è stato spesso uno strumento per assicurarsi i Mercati esteri ed ottenere profitti. Uno dei generali più decorati del corpo dei Marines, Smedley Darlington Butler, da solo, ha aiutato a pacificare:



 il Messico, per conto delle Compagnie petrolifere americane;





 Haiti e Cuba, per la National city bank;



 il Nicaragua, per la Brown Brothers brokerage;



 la Repubblica Dominicana per i produttori di zucchero;



 l’Honduras per le multinazionali della frutta (da cui: “Repubblica delle banane”, v. su google);



 la Cina, per conto della Standard Oil”.





 “I servizi del Generale Butler furono richiesti anche negli stessi Stati Uniti, negli anni ‘30. Quando il Presidente Franklin Delano Roosevelt, cercava di alleviare la povertà e la Depressione; attraverso le imprese pubbliche, e con regole più severe contro i misfatti delle Corporation (Multinazionali, ndr)”.



 “Ma non tutta la nazione era con il Presidente populista. Ampie parti dell’élite aziendali, disprezzavano ciò che il New deal di Roosevelt rappresentava. E così, nel 1934, un gruppo di cospiratori, cerco’ di coinvolgere il Generale Butler, in un piano sovversivo”.



 “Il loro scopo era di formare un club di veterani, da usare come copertura, per poi intimidire il Governo (Usa, ndr). Ma le Corporation avevano scelto l’uomo sbagliato. Butler si era stufato di essere un Gangster al servizio del capitalismo”.



 “Notiziario Universal: ‘Generale Butler smaschera complotto dei Fascisti’…”.



 Dichiarazione (a video nel documentario, ndr) di Butler di fronte alla Commissione del Congresso:



 ”Mi presento innanzi alla Commissione del Congresso, la più alta rappresentanza del popolo americano, per dire quello che so sulle attività che ho ritenuto potessero portare alla instaurazione di una dittatura fascista. Avrei dovuto, in sostanza, dirigere un’organizzazione di 500.000 uomini, pronta a rovesciare il Governo”.



 Continua il documentario…: “Una Commissione del Congresso, alla fine trovò le prove di un complotto per deporre Roosevelt. Secondo Butler, nella cospirazione erano coinvolti i rappresentanti di alcune delle maggiori Corporation americane. Tra cui la “JP Morgan”, la “Dupont”, e la “Goodyear”.



 “Come ben sa l’attuale presidente della Goodyear, per poter dominare il Governo, oggi le Corporation non hanno più bisogno di un Colpo di Stato. Le Corporation, sono diventate Globali. Ed essendo Globali, i governi hanno perso qualsiasi forma di controllo su di loro".



 “Indipendentemente dal grado di affidabilità della singola azienda, oggi i governi non hanno più sulle Corporation, il Potere che avevano 50 o 60 anni fa. E questo è un grosso cambiamento. Quindi, i governi sono diventati impotenti rispetto al passato".



 “Oggi il Capitalismo è diventato il padrone incontrastato. Ha spodestato la politica e i politici dal ruolo di Sommi Sacerdoti (v. Monti e Draghi Presidenti del Consiglio, con dei parlamentari imbelli, taccio sugli altri…, ndr)”.



 "E’ l’Oligarchia regnante del nostro Sistema. Quindi, al capitalismo ed ai suoi principali attori e protagonisti, gli amministratori delegati delle grandi aziende: è stato concesso un Potere senza precedenti. Non è per negare l’importanza del Governo e dei politici, ma sono questi ormai, i nuovi Sommi Sacerdoti".



Mi fermo qui. Ma vi faccio una domanda: c’è ancora qualcuno che crede seriamente che ciò che ogni santo giorno i mass media ci propinano, in tutti i campi, è fatto…”per il nostro bene”?





Massimo Piccolo





*****************************



https://www.youtube.com/watch?v=ywFQiJoab5Q

( video: The CORPORATION Italiano Le Multinazionali ci hanno reso schiavi )



[Per i più pignoli, la parte che ho riportato in questo articolo, la possono trovare alla ora 1 e 51 minuti circa, e segg.]



******************************