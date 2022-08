Inserita in Politica il 23/07/2022 da Massimo Piccolo A parer mio/"Grillo chi?..."

















Ho appena finito di ascoltare e vedere il messaggio audio/video di Beppe Grillo, postato sul “Fatto quotidiano” (in calce trovate il link, per chi volesse vederlo. Dura 5 min.)

Fra le altre cose, ad un certo punto dice che, praticamente “sono tutti contro di noi…”; “Tutti, tutti, tutto l’arco costituzionale…. anche fisicamente…come fossimo degli appestati…e quando tutto il Sistema, la stampa, la TV…reagisce così, vuol dire una cosa sola…che abbiamo ragione. Noi siamo un antibiotico...”.



Tutto giusto caro Grillo. Il M5S è solo contro tutti. Ok. Ma la vera domanda è: caro Grillo, Tu stai cambiando le carte in tavola. Il problema non è che ora sono tutti contro di voi. Il problema è, come sia stato possibile che prima di mercoledì scorso Tu e tutte le tue “cartelline” (i grillini, v. video) stavate con il Sistema.



Hai fatto votare alle tue “Cartelline” parlamentari (i grillini) tonnellate di fiducia al dittatore dello “Stato libero di Bananas” (sia detto affettuosamente caro Mariotto, v. film Woody Allen).



Nonostante chiunque sano di mente, potesse vedere come il “Feudatario”, stesse facendo carne di porco del popolo italiano, facendogli inoculare un siero sperimentale, in modo del tutto antigiuridico, illegale e scientificamente assurdo. Ovviamene a beneficio unicamente di Big Pharma, e non certo della salute degli italiani.



Certo ora sono arrivati i giudici con numerosi provvedimenti a sentenziarlo (a babbo morto).



E tu dov’eri caro “Elevato”? Forse ti facevi un giro nel “Sistema”? Poi certo, i figli so’ piezz’ e core, ecc…



E come la mettiamo con la “schiforma” cartabia? Che dopo una sceneggiata di Conte, Egli ha ottenuto solo che invece di 100 coltellate, si potessero infliggere 80 coltellate al popolo italiano, depenalizzando di fatto il reato di corruzione… visto che i processi, per chi ha soldi e buoni avvocati, si possono tirare in lungo e oltrepassare le forche cautine della nuova “improcedibilità”.



Un abominio giuridico contro la Giustizia e le vittime dei reati.



E tu dov’eri caro “Elevato”? Sempre immerso nel Sistema che ora dici che è contro di te? Ma con quale faccia ti presenti in video, e dici che sono tutti contro di Voi M5S? Dopo che prima eravate Voi ad essere con Loro, e che al Feudatario gli avete votato di tutto?



Come direbbe il Grande Totò: Ma mi faccia il piacere!

