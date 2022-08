Inserita in Politica il 18/07/2022 da Massimo Piccolo A parer mio/“Il Senso del ridicolo…”















Ascoltare e vedere dai Mass media “main stream” la “Santa messa” h.24 su Draghi Santo subito, ci dice di come siamo caduti in basso. Addirittura si sono mobilitati 1000 amministratori locali che, non si sa bene a quale titolo e in base a quali presupposti, vogliono che il Nostro uomo resti a Palazzo Chigi. Mai si era visto uno spiegamento di forze mediatiche di tale portata. Mi permetto di suggerire che ogni volta che un “ripetitore” (pappagallo) umano da Talk-show parli da qualche parte, prima di iniziare a parlare, esclami: “Il Duce ha sempre ragione!”.



Ops! Mi è scappato una riflesso condizionato storico. Volevo dire: “Draghi ha sempre ragione!”. Insomma, siamo seri. Ma veramente si può credere che in Italia, un paese di santi, poeti, navigatori e (soprattutto) para…(scegliete voi il suffisso), non ci sia un essere umano che non possa fare il Presidente del Consiglio? Suvvia, siamo seri.



E’ veramente sconfortante ascoltare uomini che dovrebbero avere la schiena dritta per definizione (giornalisti, intellettuali, ecc…), perorare la “causa” del Presidente del consiglio, quale unico uomo in Italia, capace di fare quel mestiere (a parte gli altri…). In queste ultime ore, i parlamentari del M5S, si stanno dilaniando fra di loro, fra i favorevoli alla fiducia a Draghi e quelli contrari.



La cosa deve essere piuttosto pericolante (verso Draghi), tanto che Salvini e Berlusconi hanno fatto muro con un comunicato di chiusura ad un rientro dei 5S nel Governo.



Hai visto mai che questi votano a favore di Draghi, e ce lo dobbiamo tenere fino a maggio del 2023?

Insomma, molta confusione sotto il cielo. Sentire poi, alcuni ingenui parlamentari del Movimento, dire che all’Opposizione non si conta nulla. Qualcuno li svegli per favore. I 5S non contano già ora. Non c’è un solo provvedimento del Draghi che abbia accettato proposte grilline.

Insomma, come disse Ennio Flaiano: “ La situazione politica in Italia è grave, ma non è seria ”.

Massimo Piccolo