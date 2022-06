Inserita in Cultura il 07/06/2022 da Patrizia Carcagno Benefit Concert 8​ ,Petrotto: "raccolta fondi​ per L´ Ucraina Giorno 7 Giugno alle 21.00 presso il​ Teatro della chiesa Maria SS. Madre della chiesa in viale Francia​ a Palermo,torna la BachStringOrchestra con il suo BENEFIT CONCERT.

Malgrado le polemiche che hanno investito l´ ensemble,​ data l´esibizione della danzatrice orientale e dei tangheri dentro la chiesa, posto che per alcuni non sarebbe idoneo ad ospitare certe esibizioni, si continua a lavorare, perché la musica, il canto, e la danza sono espressività e non esiste censura all arte. Non esiste profanazione. Critiche sterili, perché la storia di oggi ci insegna che nella vita sono altri gli scandali come la GUERRA ,proprio per questo la BachStringOrchestra torna ad esibirsi , Una serata dedicata all´Ucraina.

L intero incasso andrà devoluto alla popolazione Ucraina, Grazie All´Associazione Siciliana Midollulesi Spinali di Palermo.

Gli artisti si esibiranno totalmente a titolo gratuito, ingresso con offerta libera. La parola d´ ordine sarà Pace. Con la solita eleganza che contraddistingue​ la BachStringOrchestra potremmo assistere ad una serata che ci regalerà diversi stili di musica e danza, da quella orientale alla classica passando per la contemporanea fino ad arrivare alla milonga e al Walzer di Joachim Johow​ suonato dai Prof ri. Antonino Alfano , Angelo Cumbo e Iusi Gabriella ,​ inoltre si esibiranno il gruppo vocale Live Singers Academy ,accompagnati dal pianista Guglielmo Grimaldi che​ ci delizieranno insieme alla voce del Prof. Petrotto con tre brani tratti dal Film e Musical :Getting to know you e Sunrise Sunsent​.

Punto cardine della serata sarà un omaggio all Ucraina, con l´esibizione della danzatrice orientale Claudia Piraino in arte FARIDA,Per gli ucraini sarà dedicato il brano "Milonga del cielo"​ che parla d´amore in tutte le sue forme. Questa milonga figlia della BachStringOrchestra cantata dal Prof. Petrotto con il suo violino nata dalla musica del maestro Di Rosalia e dalla sua chitarra e il testo della ballerina classica Serena Visconti. Il brano è uscito in tutte le piattaforme internazionali. sperando che possa riscaldare i cuori di chi per adesso vive nella paura.