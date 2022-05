Inserita in Politica il 05/05/2022 da Patrizia Carcagno PALERMO, LE OPERE DI ILEANA MILAZZO ALLA REAL FONDERIA ORETEA. IL MONDO INTERIORE DELL´ ARTISTA TRA DIMENSIONE ONIRICA E DESIDERIO DI UNA SOCIETÀ INCLUSIVA "Frammenti onirici tra cupole e minareti": è il titolo della mostra antologica di pittura di Ileana Milazzo, che si terrà a Palermo alla Real Fonderia Oretea, in piazza Fonderia alla Cala.



L´inaugurazione, in programma per il 6 maggio alle 16:30, vedrà la presenza della stessa artista e i contributi di ospiti e relatori.



A rappresentare l´amministrazione comunale, che ha concesso gli spazi espositivi, sarà il professore Mario Zito, assessore alle Culture; previsti inoltre gli interventi del critico d´arte Massimiliano Reggiani e della professoressa Maria Angela Eugenia Storti, poetessa e saggista.



L´incontro sarà moderato dalla giornalista Marianna La Barbera.

La personale, a cura di Daniela Martino Event Manager, rappresenta un significativo excursus sull´evoluzione artistica della pittrice palermitana, che presenterà al pubblico le opere realizzate a partire dal 2014, fino alle ultime produzioni inedite del periodo più recente.





Nata a Palermo nel 1960, Ileana Milazzo ha svolto la professione di catalogatrice nella Biblioteca del Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro e per le Scienze naturali applicate ai Beni Culturali ed è un´attenta conoscitrice del patrimonio librario della Regione Siciliana.



Già il titolo della mostra evidenzia le suggestioni oniriche che animano la vita interiore dell´artista, capace di creare spazi immaginari e surreali che affondano le proprie radici nel substrato culturale e nelle stratificazioni storiche del passato.



Libertà creativa, geometrie e razionalità si incrociano, dando vita a un linguaggio atipico, innovativo e certamente nuovo nell´attuale panorama delle arti figurative seppure ancorato alla tradizione.



La sua pittura - acrilico, olio, collage e altre tecniche miste - tuttavia, non è avulsa dalle dinamiche contemporanee e indaga, semmai, la problematicità della condizione umana nella piena consapevolezza dell´utilità dell´arte quale mezzo privilegiato per diffondere messaggi di pace, dialogo tra i popoli e fratellanza universale.



L´espressività figurativa di Ileana Milazzo sintetizza una precisa visione pan- religiosa dell´esistenza e del mondo, fondata sui principi della condivisione, della coesistenza pacifica, del rispetto e dell´accoglienza.



Non a caso, è la stessa artista ad ammettere di avere subito il fascino degli innumerevoli monumenti sacri eretti ovunque dall´uomo, in nome della fede: cattedrali, moschee, sinagoghe, templi buddisti e induisti.

L´osservazione appassionata dell´architettura religiosa e di culto, si traduce nell´artista nel desiderio di un sincretismo religioso che muove anche un suo personale progetto, dal titolo "Ogni uomo è mio fratello".



Convinta sostenitrice del valore dell´inclusione, si professa a favore di una società multietnica, capace di valorizzare culture diverse .



L´esposizione, che vede la collaborazione dell´associazione culturale "Siciliando Style", rimarrà visitabile fino al prossimo 11 maggio, dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 18:30.