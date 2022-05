Inserita in Cronaca il 02/05/2022 da Patrizia Carcagno MAZARA DEL VALLO: CONTROLLI DEL 1° MAGGIO 7 DENUNCIATI DAI CARABINIERI Nella giornata di ieri 1° maggio i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, nell’ambito di servizi di controllo straordinario del territorio svolti nella giornata festiva hanno deferito in stato di libertà 7 soggetti ritenuti presunti responsabili a vario titolo di diversi reati.

Durante i controlli alla circolazione stradale eseguiti su arterie principali della città sono stati deferiti per guida senza patente perchè mai conseguita o revocata un 80enne di Salemi e una donna classe 79.

Un 20enne è stato denunciato per i reati di ricettazione e uso di targa falsa, poiché, a seguito di controllo alla circolazione stradale, il motociclo in uso era privo di documentazione e, approfondita la verifica si notavano i numero di telaio del mezzo alterati.

Un giovane gambiano è stato invece sorpreso alla guida di un mezzo risultato oggetto di furto e per questo è stato denunciato ed il mezzo riconsegnato dai Carabinieri operanti al legittimo proprietario.

Nell’ambito del medesimo contesto operativo è stato denunciato un marsalese classe 43, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare, in quanto non è stato trovato in casa al controllo eseguito dai militari dell’Arma che lo hanno rintracciato poco dopo sulla pubblica via.

Una coppia di Mazara di 26 e 27 anni invece è stata deferita all’A.G. per il reato di invasione di terreni o edifici, poiché occupavano abusivamente un appartamento di edilizia popolare nel quartiere di Mazara 2.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.