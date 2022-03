Inserita in Politica il 23/03/2022 da Direttore Ultime notizie versante Sanità: Liberi tutti da maggio. Via anche l’obbligo mascherine al chiuso… Il Consiglio dei ministri ha approvato senza alcun voto contrario l’allentamento alle misure di contrasto all’epidemia da Covid-19: la notizia, destinata a diventare la news più virale degli ultimi anni, pare invece aver fatto poco clamore sui social.



Ammettiamolo, ai tempi del primo lockdown non c’è stata una sola persona a non aver fantasticato sul giorno in cui avremmo finalmente potuto dire addio alle mascherine. Qualche tempo dopo, a questo desiderio si è aggiunto quello di poter mettere in archivio anche l’obbligo del green pass. Sia ben chiaro: mascherine e green pass, insieme ai vaccini, sono stati i nostri più grandi alleati nel contrasto alla pandemia. Ciò detto, quel giorno, anzi, quei giorni, seppur silenziosamente, stanno finalmente per arrivare. Unica variabile: l’andamento dell’epidemia. Qualora le cose non dovessero peggiorare, dunque, la prossima potrebbe essere un’estate libera da carta verde e FFP2.



La notizia, però, pare aver fatto poco clamore sui social. Quella che sarebbe potuta diventare la news più virale degli ultimi anni, con tanto di selfie, count down e dirette Instagram, pare essere destinata al declassamento alla categoria “normale amministrazione”. L’attenzione mediatica è tutta rivolta all’Ucraina, è vero, ma c’è da ammettere che, almeno per il momento e a giudicare dai social, l’addio al Covid sembra non essere tra i primi pensieri delle italiane e degli italiani.