Inserita in Cultura il 16/02/2022 da Patrizia Carcagno RITORNA A MARSALA LA CASA DELLE FARFALLE. SARÀ INAUGURATA IL 25 FEBBRAIO MARSALA (TP) - Dal prossimo 25 febbraio ritorna a Marsala la “Casa delle Farfalle”, un angolo di paradiso tropicale dove centinaia di variopinte farfalle torneranno a volare liberamente regalando emozioni. Sarà la magnifica sede di Palazzo Grignani ad ospitare la struttura dove piccoli e grandi visitatori potranno perdersi in un viaggio fuori dal tempo e dal vivere quotidiano.

Saline e tramonti, mulini e cantine, Marsala offre davvero tanto a chi la vive e a chi la visita, ma dal 25 febbraio avrà anche qualcosa in più grazie a questa particolarissima attrazione.

Realizzata con la collaborazione del Comune di Marsala, l´iniziativa è una mostra unica nel suo genere. Negli anni infatti, l´ideatore e curatore del progetto, Enzo Scarso, insieme a tutto il team di esperti naturalisti e collaboratori, ha creato in diverse città siciliane dei veri e propri giardini tropicali itineranti che ospitano centinaia e centinaia di farfalle, appena nate. Si parte infatti dalle crisalidi in incubazione che diventeranno farfalle pronte ad emozionare i visitatori.

In vista dell’inaugurazione, il sindaco Massimo Grillo e l’assessore al turismo Oreste Alagna dichiarano: “Quella ripartenza che tutti auspichiamo, può essere simbolicamente rappresentata a Marsala dall´apertura della Casa delle Farfalle in uno dei Palazzi storici della citta. L´evento, oltre a richiamare cittadini e visitatori, è anche un´occasione per conoscere le varie specie di farfalle con la guida degli esperti ed è per questo - come riferiscono gli organizzatori - si preannunciano numerose le scolaresche in visita”.

C’è grande attesa per il ritorno a Marsala della Casa delle Farfalle e già fioccano le prenotazioni. “Scolaresche, turisti, appassionati e semplici curiosi potranno assistere, nella suggestiva cornice dello storico Palazzo di Piazza Carmine, allo spettacolo della natura che si risveglia, mutevole nelle forme e nei colori, ma sempre splendida”, sottolinea l’ideatore Enzo Scarso. Ad accompagnarli nel viaggio di scoperta, il team di esperti naturalisti che potrà offrire a chi lo desidera spiegazioni e approfondimenti, ma anche solo rispondere a qualche curiosità sul mondo affascinante delle farfalle. La valenza didattica è stata infatti fin da subito una delle anime del progetto, insieme a quella naturalistica e a quella ludica. Le prenotazioni per gruppi turistici e scolaresche sono già attive al numero 392 7691183. Per i contatti e le informazioni è invece possibile contattare il numero 335.7878895 o scrivere a casafarfallesicilia@gmail.com e visitare il sito web www.lacasadellefarfalle.com, i canali social su facebook (https://www.facebook.com/casadellefarfallemarsala) e instagram (www.instagram.com/casadellefarfallesicilia).



Dove e Quando?

Marsala: Palazzo Grignani (Piazza Carmine) dal 25 febbraio 2022