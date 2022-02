Inserita in Politica il 03/02/2022 da Patrizia Carcagno Il miglior tempo libero? Quello utilizzato per allenare fisico e mente Camminare e mettere alla prova il nostro cervello sono due toccasana

Bertrand Russell, noto filosofo, matematico e saggista britannico un giorno disse: «Chi non dispone di una certa quantità di tempo libero è tagliato fuori da molte delle cose migliori». Questa frase da lui scritta più di 50 anni fa in uno dei suoi bellissimi trattati di sociologia ci trova assolutamente d'accordo, soprattutto se abbiamo un assoluto bisogno di staccare la spina dalla quotidianità sfruttando il (poco) tempo libero che abbiamo. Avrà anche la sua parte di ragione Confucio quando ci ricorda che scegliendo un lavoro che si ama non si dovrà lavorare neppure un giorno in tutta la vita, ma a conti fatti fare un qualsiasi lavoro che piace costa comunque fatica. Fatica che non sentiamo quando possiamo fare quel che desideriamo; in questo caso siamo come pervasi da una sensazione di piacevole rilassatezza che ci fa stare bene con noi stessi. Siccome questo "stato emotivo" è un'eccezione, e non certo la regola, perché gli impegni inderogabili non mancano mai, ecco che risulta necessario organizzare in qualche modo il tempo libero a disposizione. Come? Facendo del sano esercizio fisico, come per esempio camminare all'aria aperta, evitando quindi di rimanere chiusi in casa, ma non solo.

Muoversi, certo che sì!

Prima di tutto sfatiamo un mito: non è obbligatorio andare in palestra per stare bene: basta muoversi, ovverosia camminare. Sì perché in questo modo non solo ci distraiamo, ma mettiamo in moto anche i nostri arti inferiori che ci permettono di migliorare la nostra postura. Abituati a stare seduti tutto il giorno, non possiamo lasciarci sfuggire questa opportunità. Non solo: camminare è un toccasana per la circolazione sanguigna e in più favorisce la motilità intestinale. Insomma: percorrere qualche chilometro al giorno è un’attività essenziale per il nostro corpo, che tutti possono fare perché è semplice e non presuppone alcun tipo di preparazione fisica. Basta iniziare con poco, per poi, col tempo, aumentare l’andatura e la distanza percorsa. Provare per credere!

Anche la mente merita attenzione

A dire il vero la mente può essere allenata anche in un altro modo, ossia mettendola alla prova grazie, come ad esempio il Blackjack, dove è possibile per i più esperti effettuare un calcolo delle probabilità relativo alle migliori combinazioni in possesso basato su un metodo rivoluzionario che prende il nome di "Hi/Lo". Navigando su Internet potrete scoprire meglio di cosa si tratta; qui preferiamo non approfondire la questione perché, seppur interessante, risulta estremamente tecnica. Ma i passatempi stimolanti non finiscono qui, perché ce ne sono di più tipi – a noi vengono in mente il, gioco di carte dove a farla da padrone ci sono anche velocità e astuzia,, un grande classico che mette i concetti matematici al primo posto e che purtroppo non è mai stato distribuito in Italia. Al di là degli esempi quello che a noi interessa sottolineare in questa sede è che ci vuole davvero poco a tenere sveglia la nostra mente.

Enigmistica e Sudoku

https://cdn.pixabay.com/photo/2019/09/06/03/15/sudoku-4455317_960_720.jpg photo Un altro modo per allenare la mente sarebbe dedicare del tempo all’enigmistica. Risolvendo i più difficili cruciverba ci scopriremo più abili nel ricordare le cose. E non è necessario cimentarsi per forza con quelli complessi perché anche quelli semplici vanno bene. L’importante è far lavorare la mente, mettendosi alla prova anche con i Sudoku , rompicapo che forse non saranno per tutti ma che comunque risultano estremamente affascinanti.