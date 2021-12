Inserita in Cronaca il 22/12/2021 da Patrizia Carcagno CASTELLAMMARE DEL GOLFO E SALEMI. ALTRI DUE ESERCENTI SENZA GREEN PASS SCOPERTI DAI CARABINIERI. CHIUSA UN’ATTIVITÀ LATTIERO-CASEARIA.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio svolti nella giornata di ieri, i Carabinieri hanno elevato due sanzioni amministrative per altrettante violazioni della normativa di contenimento del Covid-19.

Aumenta, in tal modo, il numero delle attività commerciali sanzionate e/o sospese dai Carabinieri perché i gestori delle stesse omettono il controllo del green pass dei clienti o, addirittura, ne sono loro stessi sprovvisti.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo hanno sottoposto a controllo una tabaccheria di quel centro. Nella circostanza, hanno accertato che il titolare dell’esercizio commerciale, un uomo di 51 anni, era sprovvisto di green pass. Per tale motivo, gli è stata comminata la sanzione amministrativa di 600 euro.

A Salemi, i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato il titolare di una attività commerciale di latticini per lo stesso motivo, ovvero l’assenza del necessario certificato verde. In questo caso, alla sanzione pecuniaria, si è affiancata la sanzione accessoria della sospensione dell’attività commerciale per la durata di 5 giorni.