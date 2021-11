Inserita in Politica il 22/11/2021 da Direttore Generazione Futura Associazione e i giovani marsalesi…. continua il percorso di aggregazione Questa volta è toccato al giovanissimo Walter SORRENTINO aderire al movimento arricchendo il consistente parterre marsalese, guidato brillantemente dall’ Avv. Ivan GERARDI.

Pensiamo che il futuro passi dai giovani e dalla loro voglia di mettersi in gioco, ha sottolineato il Presidente di GENERAZIONE FUTURA - Maurizio SPANO’, e in tal senso si è ragionato, al fine di inserire Walter nel gruppo marsalese.

Ivan GERARDI, responsabile delle procedure di adesione al gruppo ha definito insieme al direttivo il compito del neo associato che si occuperà delle iniziative sociali dell’Associazione affiancando di fatto il Dott. PARRINELLO responsabile di tale settore.

E’ nostro preciso dovere – ha chiosato il Presidente – affrontare le sfide future, con impegno sociale e partecipazione attiva alla vita democratica del proprio territorio.

Le prossime sfide amministrative segneranno il nostro percorso e lo renderanno ancora piu’ avvincente, “E’ Nostro dovere civico e morale prospettare le soluzioni”.