Inserita in Politica il 07/11/2021 da Direttore Ultimissime notizie dall’Austria, da lunedì 8 novembre sarà lockdown per chi non è vaccinato… A chi non si vaccina sarà interdetto l’accesso a luoghi ed attività pubbliche, tra le quali sono inclusi ristoranti, eventi, attività sportive, manifestazioni culturali e ad altre iniziative dedicate al tempo libero. In ogni caso, il Cancelliere Alexander Schallenberg, riporta ANSA, avrebbe previsto una fase transitoria di quattro settimane durante la quale il cittadino potrà ricevere la prima dose. Il provvedimento del Governo di Vienna è arrivato a seguito della salita della curva dei contagi.

A commentare la situazione, è il Ministro della Salute austriaco che ha lanciato un appello ai cittadini austriaci chiedendo che ricevano anche il vaccino antinfluenzale: “Ci troviamo davanti a un’ondata e dobbiamo essere pronti”, ha annunciato.

Austria lockdown non vaccinati, situazione preoccupante nella provincia autonoma di Bolzano

Nel frattempo, preoccupa la situazione nella provincia autonoma di Bolzano, che insieme a quella della provincia di Trieste, ha fatto registrare uno dei dati peggiori dal punto di vista dei contagi.

Questo l’ha portata ad essere classificata zona rossa nell’ultima mappa stilata da Ecdc. A questo proposito, il presidente della provincia di Bolzano Arno Kompatscher ha dichiarato che l’aumento dei contagi sarebbe legato al numero dei vaccinati. Si tratterebbe questa di un’evidenza che andrebbe a confermare: “Ciò che la scienza ci dice da mesi: meno vaccinati e più rischio “.

Salvatore Battaglia

Presidente Accademia delle Prefi