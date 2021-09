Inserita in Cronaca il 23/09/2021 da Cinzia Testa Trapani, la Consulta delle Associazioni incontra il Prefetto Il Prefetto di Trapani, dott.ssa Filippina Cocuzza, ha ricevuto ieri pomeriggio una rappresentanza della Consulta delle Associazioni del Comune di Trapani.



L’incontro fortemente voluto dalla Presidente della Consulta, Rosaria Nolfo, e finora rinviato a causa delle restrizioni da Covid, è stato occasione per dare il benvenuto al nuovo Prefetto ed augurarle un sereno e proficuo lavoro.



Una piacevole chiacchierata durante la quale le Associazioni presenti hanno dato una descrizione della città evidenziandone l’enorme patrimonio, le potenzialità inespresse e le problematicità.



Il Prefetto, sottolineando l’importanza del punto di vista e del contributo in termini di valore aggiunto del Terzo Settore, ha condiviso l’auspicio espresso dalla Nolfo di un lavoro di rete che veda impegnati tutti gli attori sociali, pubblici e privati, verso il raggiungimento di un obiettivo condiviso: lo sviluppo socio-economico del territorio ed il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.



Prefetto e Consulta, congedandosi, si sono impegnati a trattare in futuri incontri singole problematiche, quali ad esempio: immigrazione, devianza e criminalità, transizione ecologica, ecc.









Nella foto da sinistra:

Lorenzo Martines - Ass.ne “Trapani per il Futuro”

Arturo Safina - Ass.ne “I colori della vita”

Francesco Torre - Ass.ne “Sicilia Antica”

Filippina Cocuzza - Prefetto di Trapani

Rosaria Nolfo - Presidente Consulta delle Associazioni Comune di Trapani

Giuseppe Puglia - Ass.ne “Ermes