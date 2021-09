Inserita in Cronaca il 06/09/2021 da Cinzia Testa Milazzo, consegna Premi SAGI 2021"Letteratura e Poesia" a Salvatore Bucolo e "Imprenditoria" a Ferdinando Del Bello Si svolgerà mercoledi prossimo alle ore 11:00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Milazzo, alla presenza del Segretario Nazionale Nino Randisi, del Vice-Segretario Nazionale Letizia Passarello, del Sindaco della città Pippo Midili, dell’assessore al Bilancio Roberto Mellina e della consigliera comunale Fabiana Bambaci, la consegna dei Premi Nazionali SAGI (Sindacato Autonomo Giornalisti Italiani), “Letteratura e Poesia 2021” e "Imprenditoria". I riconoscimenti sono stati assegnati rispettivamente al prof. Salvatore Bucolo, docente di storia e filosofia e al giovane imprenditore Ferdinando del Bello. Al prof. Bucolo il Premio è stato conferito per le sue recenti pubblicazioni: “Desiderio di Metafisica”, con prefazione del Cardinale Coppa, edito da GrausEditore; “La cultura della solidarietà a fondamento della sicurezza urbana”, con prefazione di Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Enrico Dal Covolo, edito da GrausEditore ed infine per “Talenti in gabbia”, con prefazione di Lele Mora, edito da Musitalia. Al dott. Del Bello, imprenditore di successo con la sua giovane azienda "D.B. Sevice" il premio del SAGI è stato attribuito per il settore della costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia e nelle revisioni e manutenzioni di turbine e macchine rotanti. Società che grazie all´ambizione dell´ imprenditore milazzese è approdata anche in Arabia Saudita, dove ha stretto forti legami con delle realtà del Medio Oriente acquisendo dei contratti importanti. Sempre al medesimo Ferdinando Del Bello va riconosciuto - secondo la giuria del SAGI- anche il merito di aver creato una recente società denominata “Turbo air oil & gas”, che si occupa di ingegneria e facility Management settore power, la quale opera in territori difficili e complicati ove sono presenti situazioni di guerra.