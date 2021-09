Inserita in Cultura il 04/09/2021 da Direttore Vignetta: Il Governo Draghi ha le idee chiare sull’obbligo vaccinale… Draghi e l´obbligo vaccinale

Quando Mario Draghi con faccia da poker sbatte sul tavolo gli assi di giornata (estensione del Green pass, obbligo vaccinale, terza dose), solo gli sprovveduti possono fingere sorpresa. È la mossa attesa, dopo 24 ore di eventi strettamente correlati: il flop delle proteste No vax, il no leghista al certificato verde, l’assenso preventivo di Cgil, Cisl e Uil a "un provvedimento finalizzato a rendere la vaccinazione obbligatoria quale trattamento sanitario per tutti i cittadini".

Salvini risponde

Nessun Paese europeo ha l´obbligo vaccinale quindi non si capisce perché lo debba avere l´Italia". Così il leader della Lega Matteo Salvini, a margine di un appuntamento elettorale a Rimini, commenta il dibattito in corso sulla necessità o meno di obbligare tutti i cittadini a vaccinarsi contro il Covid.

"Gli italiani stanno rispondendo - ha aggiunto - ma quando sento parlare di inseguire anche i bambini e i ragazzini, non da senatore ma da padre, dico attenzione. Io ho 48 anni mi sono vaccinato per scelta non per costrizione ma bimbi di 12, 13, 14 anni vanno tutelati e protetti".



Salvatore Battaglia

Presidente Accademia delle Prefi