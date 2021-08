Inserita in Cultura il 30/08/2021 da Cinzia Testa Gangi, “Aperitivo… con Borremans” alle Notti di BCsicilia Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà lunedì 30 agosto 2021 l’iniziativa “Aperitivo… con Borremans. Visita al laboratorio della TRAART Restauri: l’Arte a portata di mano”. Dopo il saluto di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, la suggestiva visita sarà guidata da Salvatore Farinella, Architetto e storico di Gangi, e da Giuseppe Inguaggiato, operatore esperto del settore e titolare del laboratorio, con la sua equipe. L’iniziativa è organizzato da BCsicilia in collaborazione con Chiesa Madre di Gangi eTRAART Restauri. Appuntamento in Piazzetta Vitale a Gangi, alle ore 21,00. Per informazioni: Email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076 – Fb: BCsicilia – Tw: BCsicilia

Il recupero dei Beni Culturali attraverso il restauro delle opere d’arte o architettoniche o di qualunque manufatto del passato è uno dei momenti più qualificanti della conservazione e della valorizzazione degli stessi beni di cui noi oggi siamo i depositari: una attività, quella del restauro, che comporta una serie di tecniche e modalità di intervento non disgiunta dalla conoscenza approfondita della materia di cui si tratta, della storia del manufatto e delle vicende che hanno portato alla realizzazione di quel bene.

La visita al laboratorio TRAART Restauri di Gangi, vuole far toccare con mano agli appassionati il lungo e laborioso percorso che conduce a recuperare un manufatto culturale (sia esso un dipinto o una statua o un elemento di arredo liturgico): il tutto nella cornice suggestiva del laboratorio di restauro che, per l’occasione del recupero di una pala d’altare di Guglielmo Borremans, si è in parte trasferito in chiesa madre, apprezzando le opere oggetto di recupero … e anche un gustoso aperitivo.