Inserita in Cronaca il 06/08/2021 da Cinzia Testa Doppio task per l´82° Centro C.S.A.R. dell’Aeronautica Militare per spegnere un incendio in zona Carini (PA) e presso il Bosco di Scorace (TP) Continua senza sosta l’impegno in Sicilia dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) di Trapani che ieri è intervenuto per estinguere un doppio incendio nelle provincie di Palermo e Trapani.

L’elicottero HH139B dell’Aeronautica Militare è decollato poco dopo le 10.20 per contrastare un incendio divampato nella zona Carini nella provincia di Palermo. Durante le 4 ore di volo sono stati effettuati 16 sganci pari a circa 12.000 litri d’acqua. La missione è stata portata a termine congiuntamente con altri due elicotteri dell’Arma dei Carabinieri.

A missione completata, poco prima delle 19, l´equipaggio riceve un nuovo ordine di decollo per intervenire in zona Bosco di Scorace nel comune di Buseto Palizzolo (TP). Durante la seconda missione, circa 1 ora e 30 min, per spegnere l´incendio vengono effettuati 11 sganci pari a circa 8.250 litri d´acqua.

Un totale giornaliero di 5 ore e 30 min di volo, 27 sganci effettuati e circa 20.000 litri d´acqua utilizzati.

Gli ordini di decollo sono giunti dal C.O.A. (Comando Operazioni Aerospaziali) di Poggio Renatico (FE), in coordinamento con la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) della Regione Sicilia.

L´HH-139B fa parte degli assetti delle Forze Armate che il Ministero della Difesa ha messo a disposizione per la campagna antincendi boschivi di quest´anno in Sicilia, iniziata lo scorso 15 giugno, che consolida la collaborazione, in atto già da diversi anni, tra Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile (PROCIV). L´impegno delle Forze Armate rientra nell´accordo stipulato tra Ministero della Difesa e Dipartimento della Protezione Civile nell´ambito della campagna antincendi boschivi, che prevede la costituzione del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU), come ente coordinatore degli interventi in caso di emergenza.

L´82° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell´Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l´anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d´urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7300 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi in Sicilia.