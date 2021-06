Inserita in Tempo libero il 25/06/2021 da Direttore Maxi schermo per la partita Italia – Austria, ultimo weekend fiera Arcoin Ultimo weekend a Trapani alla Fiera Ar.Co.In che sta riscuotendo, anche quest´anno, grande successo. Tanti ancora gli appuntamenti in programma. Un Maxischermo sarà allestito all´interno dell´Autoparco di Trapani per gli appassionati di calcio e i tanti tifosi. Si potrà seguire così, tutti insieme, con ingresso gratuito, in diretta la partita degli ottavi di finale di Uefa Euro 2020, Italia –Austria sabato 26 giugno alle ore 21:00.



A seguire l´appuntamento canoro con "Io Canto".



Domenica 27 giugno alle ore 21 si esibirà la scuola di danza "Mirella Naso School". E stasera 25 giugno spazio alla bellezza e alla moda con il Concorso nazionale "Miss Reginetta" organizzato da Peppe Aleci. Tutti gli eventi sono sotto la direzione artistica di Massimo Monaco.



La Fiera sarà aperta tutti i giorni dalle 17 alle 24.