Inserita in Cronaca il 18/05/2021 da Cinzia Testa Domenica 16 maggio l’affiliata Anas SASS Puglia protezione civile ha ricevuto un Defibrillatore dal Leo Club – Palo del Colle Auricarro L´Associazione di Volontariato Specializzato SASS - Servizi Ausiliari Security & Safety (Protezione Civile OdV) affiliata ANAS, operante da numerosi anni nel settore della Protezione Civile a favore della popolazione di Bitonto e Palo del Colle, della Città Metropolitana di Bari comunica con piena soddisfazione che domenica 16 maggio u.s. ha ricevuto in dono dal locale Leo Club "Palo del Colle Auricarro" un Defibrillatore.



La cerimonia si è svolta nel Laboratorio RIGENERA (viale della Resistenza a Palo del Colle) alla presenza delle Autorità locali.

e´ stato per tutti noi un momento di significativo riconoscimento dell´azione svolta con incessante abnegazione e alta professionalità per la cittadinanza tutta, resasi ancor più fondamentale da un anno a questa parte a causa della emergenza pandemica.