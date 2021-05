Inserita in Politica il 07/05/2021 da Cinzia Testa Fe­sta del­l’Eu­ro­pa: il Fon­do so­cia­le eu­ro­peo lan­cia cam­pa­gna so­cial de­di­ca­ta al­l’U­nio­ne Eu­ro­pea Prende il via, in occasione della Festa dell’Europa che si celebra domenica prossima, 9 maggio, la serie di mini clip video e animate dedicata all’Unione europea, alle sue istituzioni e al suo funzionamento ideata dal Fondo sociale europeo Sicilia nell’ambito della programmazione 2014-2020.

L’obiettivo è avvicinare i cittadini siciliani all’Ue ma non solo. Scopo della campagna, infatti, è quello di rendere più comprensibili alcune sigle e parole utilizzate in contesto europeo. Saranno 27 - come gli Stati dell’Ue - le clip video e animate che lanceranno altrettante keyword per conoscere il sistema Europa. Verranno diffuse attraverso i canali social del Fondo sociale europeo della Regione Siciliana.

Si parte con la Festa d’Europa, le sue origini e l’anniversario della storica dichiarazione di Schuman: una clip di parole e immagini racconta la storia e la nascita dell’Unione europea. Seguiranno poi contributi dedicati ai simboli dell’Ue - come l’inno e la bandiera - e alle istituzioni: il Consiglio europeo, il Consiglio dei ministri, il Parlamento, la Commissione, la Bce e altri organismi comunitari.

Oltre ad informazioni di carattere generale ci sarà spazio anche per diffondere temi più specifici propri del Fondo sociale europeo, come gli assi e gli obiettivi, ed in generale gli altri strumenti finanziari utilizzati dall’UE per sostenere i cittadini e per perseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020. Un focus sarà sulle parole chiave della nuova programmazione 2021-2027.

“E’ un´iniziativa – ha sottolineato Roberto Lagalla, assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale della Regione Siciliana - che punta a far conoscere diffusamente, grazie alla condivisione sui social, un´istituzione, quella dell´Unione europea, che ancora viene considerata nella nostra quotidianità, troppo spesso, distante. Con queste clip, invece, vogliamo invertire il punto di vista e portare l´Europa in Sicilia partendo proprio dai suoi luoghi istituzionali per arrivare fino agli strumenti che consentono alla nostra Regione di crescere e di investire risorse sul capitale umano. La miniserie in 27 puntate – conclude Lagalla - sarà un appuntamento fisso che accompagnerà il cittadino fino alla nuova programmazione”.

Alcune clip saranno proiettate nel corso dell’evento online del 21 maggio organizzato in collaborazione con Euromed Carrefour Sicilia, Europe Direct Palermo, con la partecipazione della Commissione europea, l´Ufficio del Parlamento Europeo in Italia e la Regione Sicilia e l´Agenzia Nazionale Giovani. Sarà possibile seguire la giornata, dalle 9.30 alle 12.30, dedicata alla Festa d’Europa in streaming sulla pagina Facebook del Fondo sociale europeo, dello Europe Direct di Palermo e su www.carrefoursicilia.it.