Inserita in Politica il 22/04/2021 da Cinzia Testa Fir­ma­ta la con­ven­zio­ne Con­f­com­mer­cio Pa­ler­mo-Uno­gas Ener­gia: sarà pos­si­bi­le ot­ti­miz­za­re i con­su­mi e rea­liz­za­re ri­spar­mi Tariffe dedicate sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale, servizi di consulenza gratuita sui consumi energetici e sulle tariffe applicate dagli attuali fornitori e consulenza fiscale per la corretta applicazione delle imposte agevolate su gas ed energia elettrica.



Sono questi alcuni dei vantaggi per gli imprenditori aderenti a Confcommercio Palermo in seguito a una convenzione stipulata con Unogas Energia SpA, la holding che si occupa di utenze di luce e gas, ma anche di fotovoltaico, servizi privacy e certificazioni.



"Un servizio importante nel momento in cui si va verso il mercato libero dell´elettricità per le piccole e medie imprese - spiegano i dirigenti di Confcommercio Palermo -. Grazie alla consulenza qualificata sarà possibile ottimizzare i consumi realizzando notevoli risparmi economici".



"È motivo di orgoglio poter collaborare con un´importante realtà territoriale come Confcommercio Palermo - commenta Gianluca Prolli, responsabile centro-sud Italia di Unogas Energia -. In continuità con il lavoro di sviluppo intrapreso in Sicilia, offriamo un servizio di qualità ad imprese e professionisti locali che in questo momento storico risultano maggiormente penalizzati".



Dello stesso avviso anche i responsabili della direzione regionale Sicilia di Unogas Energia S.p.A., Marco Gentile e Giuseppe Ganci. "Oggi è difficile stare al passo con le normative in materia di energia e gas naturale, per questo risulta fondamentale affidarsi ad un consulente energetico che possa ottimizzare i consumi e i costi. Confcommercio, storicamente attenta a fornire servizi di alto livello, ha sin da subito sposato il nostro progetto sul territorio".