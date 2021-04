Inserita in Cultura il 12/04/2021 da Cinzia Testa Nuovo appuntamento all’Instituto Cervantes di Palermo con le II Lezioni di Ispanismo on line affidate all’ispanista Adrián J. Sáez Conferenza in lingua spagnola: Frecce e sogni: relazioni tra Aretino e Cervantes



Nell´ambito delle "II Lezioni Palermitane di Ispanismo on line" in cui rinomati esperti ispanisti approfondiscono alcune importanti questioni relative agli scrittori dell´età dell´oro, l´Instituto Cervantes di Palermo organizza giovedì 15 aprile, alle ore 17:00, la conferenza online in lingua spagnola “Flechas y sueños: relaciones entre Aretino y Cervantes” a cura del prof. Adrian J. Sáez.

L’obiettivo di questa conferenza è quello di offrire un´introduzione sulle relazioni tra Miguel de Cervantes e Pietro Aretino, poeta, scrittore e drammaturgo italiano. All´interno infatti dei rapporti un pò nascosti dell´Aretino con la Spagna si possono rintracciare alcuni contatti con Cervantes: da un riferimento nel prologo delle Novelle Esemplari, si può dedurre per esempio una possibile conoscenza di Cervantes dell´Aretino e ci si concentra poi su alcune relazioni con la satira, vedasi il Viaggio del Parnaso e alcuni personaggi di Persiles.



Adrián J. Sáez. Professore di Letteratura spagnola all´Università Ca ´Foscari Venezia (Italia, dal 2018), è dottore presso l´Università di Navarra (2013) e l´Université de Neuchâtel (2017). Ha lavorato per l´Universität Münster e l´Universität Heidelberg (Germania) grazie rispettivamente al Premio Horstmann e ad una borsa di studio Mercator. Si è occupato di Calderón, Cervantes, Lope e Quevedo, oltre che del rapporto tra letteratura e arte, geografia e diplomazia, e questioni legate al Secolo d´Oro. Attualmente sta sviluppando il progetto Canone, poetica e pittura: l ´Aretino nella poesia spagnola dei secoli XVI e XVII (Programma Rita Levi Montalcini, 2018-2021).



La conferenza, in lingua spagnola, sarà tenuta attraverso la piattaforma Zoom. Gli interessati possono scrivere una mail a: cultpal@cervantes.es per ricevere link e password per partecipare. Si fa presente che sarà possibile richiedere le credenziali entro le ore 12:00 di giorno 15 aprile.