Inserita in Sport il 08/04/2021 da Cinzia Testa La stagione di Targa Racing Club inizia al 4° Rally Cefalù Corse Il sodalizio cerdese sempre affiancato da CST Sport inaugura il 2021 agonistico alla gara del 10 e 11 aprile. Il giovane Ernesto Riolo con Maurizio Marin e Walter Rudolf Ansorge con Ivan Sinatra sulle Peugeot 208 curate da Blue Orange puntano alla classe R2/B



Inizia dal 4° rally Cefalù Corse la stagione agonistica di Targa Racing Club, il sodalizio con sede a Cerda coordinato dal pilota Totò Riolo, sempre affiancato da CST Sport.

Saranno due gli equipaggi al via della gara cefaludese che apre la stagione dei rally in Sicilia il 10 e 11 aprile, su altrettante Peugeot 208 R2B curata dalla siciliana Blue Orange.



Il giovane Ernesto Riolo sarà affiancato dall’esperto e professionale Maurizio Marin, il co-driver che ha condiviso innumerevoli successi con papà Totò Riolo tra cui 2 Targa Florio, adesso scandirà il ritmo di gara per Ernesto, pilota che in tutte le sue partecipazioni ha sempre avuto il ruolo di protagonista. Riolo è alla sua quarta partecipazione al Rally Cefalù Corse e non ha voluto rinunciare a vivere la gara che considera di casa, oltre ad avere l’occasione di testare la vettura francese che lo vedrà impegnato anche alla prossima Targa Florio.















I palermitani di Misilmeri Giorgio Greco e Vincenzo Palazzotto hanno invece scelto la Renault Twingo per fare utile esperienza sempre nella classe R2/B. Nella difficile classe K10 con i colori Targa Racing Club, ci saranno i caccamesi Luca e Giovanni Siragusa sulla Peugeot 106 in versione kit. Un primo appuntamento che fa parte di un articolato programma sportivo sviluppato da Targa Racing Club in stretta collaborazione con CST Sport e che proseguirà rapidamente con il Rally Isola D’Elba e Targa Florio, prima di altri numerosi appuntamenti in Sicilia ed oltre stretto.



Il 4° Rally Cefalù Corse inizierà con le operazioni preliminari e le ricognizioni del percorso di gara, sabato 10 aprile. Domenica partenza della gara alle 8.30 ed i concorrenti saranno impegnati per ben tre volte su due “classicissime “ prove speciali. Il primo start sulla “Lascari” di 6,5 km sarà dato alle 8.54 e sarà ripetuto alle 12.34 e alle 16.14, mentre i passaggi sulla “Cefalù”di 6,7 km sono programmati dalle 9.52, 13.32 e 17.12 L’appuntamento col palco di arrivo, sul lungomare è fissato alle 17.45.