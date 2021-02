Inserita in Cronaca il 09/02/2021 da Rossana Battaglia FONDAZIONE PISTOIA MUSEI | AURELIO AMENDOLA. An Anthology. Michelangelo, Burri, Warhol and the others FONDAZIONE PISTOIA MUSEI presenta



AURELIO AMENDOLA Un’antologia. Michelangelo, Burri, Warhol e gli altri



Un omaggio ai sessanta anni di carriera del fotografo di Michelangelo una mostra antologica con oltre duecento opere dal 1960 a oggi

a cura di Paola Goretti e Marco Meneguzzo

8 febbraio – 25 luglio 2021

Fondazione Pistoia Musei Palazzo Buontalenti e Antico Palazzo dei Vescovi



L’Antico, l’Antichissimo, l’Avanguardia e il Contemporaneo, gli happening degli anni Settanta, gli atelier, il dedalo delle amicizie e delle collaborazioni, le grandi mostre, i piccoli musei: con AURELIO AMENDOLA | Un’antologia. Michelangelo, Burri, Warhol e gli altri, mostra antologica dedicata a un maestro della fotografia italiana , dall´8 febbraio al 25 luglio 2021 la Fondazione Pistoia Musei porta in scena nelle sue due sedi di Palazzo Buontalenti e dell’Antico Palazzo dei Vescovi la bellezza raccontata in quasi trecento immagini.



Aurelio Amendola, abile sperimentatore di accostamenti inediti tra Antico e Contemporaneo, è tra i fotografi più eleganti e prolifici del nostro tempo: le sue immagini hanno una forza antica di milioni di anni e, allo stesso tempo, trasmettono pura grazia e melodia.

La mostra della Fondazione Pistoia Musei vuole essere un omaggio alla carriera di un autore di grande intensità, capace di trasformare elementi naturali in metafore di sensualità e carnalità , saldamente ancorato al contesto culturale toscano e alla sua Pistoia in particolare, non soltanto artista del genius loci ma interprete del genio universale.



AURELIO AMENDOLA | Un’antologia. Michelangelo, Burri, Warhol e gli altri, si articola in due grandi parti – Antico e Contemporaneo – legate da continui rimandi figurativi , che ripercorrono oltre 60 anni di attività e tutti i generi nei quali l’autore si è sperimentato, approfonditi da specifiche sezioni della mostra.

Si tratta della prima esposizione che raccoglie la quasi totalità della produzione di Amendola , offrendo al pubblico l’opportunità di ammirarne la coerenza figurativa, il legame con la tradizione classica, con la storia dell’Arte e della Fotografia, con i grandi maestri contemporanei.





*MODALITÀ DI ACCESSO ALLA MOSTRA

