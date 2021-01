Inserita in Gusto il 30/01/2021 da Cinzia Testa

Frutta e verdura, consumi in aumento in Italia: ecco perché fanno bene

Sono i nutrimenti nel cibo a darci l´energia necessaria per affrontare le attività quotidiane e per mantenere il corpo in perfetta attività: per essere sani e raggiungere prestazioni ottimali ogni giorno, è necessario seguire una dieta sana ed equilibrata che si ottiene attraverso combinazioni di alimenti necessari per introdurre i giusti nutrienti in base all´età, al sesso e al livello di attività fisica.





Molte malattie sono direttamente correlate a una cattiva alimentazione mantenuta negli anni: obesità, disturbi cardiovascolari, cancro, osteoporosi, ipertensione e diabete di tipo II.

Una dieta equilibrata deve essere adattata al fabbisogno energetico di ogni persona: in questo senso è essenziale avere l´aiuto e la consulenza di un nutrizionista o altro esperto della nutrizione per sviluppare un regime adeguato per ogni persona.





Partendo da queste premesse, in una corretta alimentazione, oltre a un adeguato apporto proteico e di grassi buoni, non dovrebbero mai mancare frutta e verdura, il cui consumo, soprattutto in Italia, sta positivamente aumentando e incrementando la dieta di grandi e piccini.





Frutta e verdura online: un nuovo modo di acquistare green per la nostra dieta





Coldiretti Secondo una recente statistica di, l´Italia si classifica al terzo posto, dopo Irlanda e Belgio, nella lista dei maggiori consumatori di prodotti ortofrutticoli, prediligendo in particolare il consumo di pomodori, patate, insalata, mele, arance e mandorle. Questi alimenti oltre a essere ricchi di sostanze nutritive come vitamine e minerali, sono anche facilmente reperibili grazie ai contadini nostrani che continuano con la loro attività agreste a riempire di colore e bontà mercati e reparti ortofrutticoli.





ai negozi virtuali Se in passato, talvolta, poteva essere difficile trovare nei supermercati o mercati, prodotti freschi, bio o non artificialmente trattati, se non in determinati giorni e orari, oggi, al contrario, reperire frutta e verdura è diventato estremamente semplice grazieche rendono possibile l´acquisto di frutta e verdura online. Questa nuova modalità rende possibile un consumo maggiore di prodotti ortofrutticoli senza la necessità di dover uscire di casa: online sono presenti centinaia di aziende che si occupano in prima persona della coltivazione, raccolta, produzione e vendita di prodotti naturali, freschi, biologici e certificati, per soddisfare ogni richiesta del cliente, aiutando l´Italia a mantenere il suo primato e gli italiani a seguire una dieta sana e green.





Frutta e verdura, perché fanno bene?

Frutta e verdura contengono nutrienti essenziali per l´organismo, sono ricche di fibre, vitamine, minerali, acqua e antiossidanti, non contengono colesterolo e forniscono poche calorie. In tutte le sue molteplici varietà, cotte o fresche, intere o in succhi, il consumo di questi alimenti è fondamentale per raggiungere uno stile di vita sano. Contribuiscono in particolare allo stato di salute delle categorie più vulnerabili della popolazione, come anziani e minori. Oltre ad aiutare a mantenere il peso ideale, consumare 5 porzioni di frutta e verdura è una spinta per prevenire il diabete, il cancro e le malattie cardiovascolari. Se poi alle sue proprietà benefiche si aggiungono i prezzi contenuti, non ci sono più scuse: frutta e verdura vanno consumate nelle giuste dosi, per il nostro benessere.