Inserita in Cultura il 14/01/2021 da Rossana Battaglia OGR Torino: dal 15 gennaio 2021 al via OGR Art Corner | Meet the Artwork, la nuova sezione del palinsesto digitale Sul sito di OGR sette nuove produzioni artistiche originali

Da CRIPTA747 a MAMbo - Nuovo Forno del Pane, al via OGR Art Corner | Meet the Artwork

www.ogrtorino.it Contenuti online su



Torino, 14 gennaio 2020 – Al via OGR Art Corner | Meet the Artwork, la nuova sezione del palinsesto digitale delle OGR Torino: sette nuove produzioni artistiche originali pensate per il web e realizzate in collaborazione con istituzioni impegnate in programmi di residenze d´artista. Le OGR Torino si confermano "Officine" della contemporaneità al servizio del territorio, locale e nazionale.



Con Meet the Artwork la fruizione delle opere d´arte diventa digitale : una nuova visione sull´espressione e la ricerca artistica contemporanea che nasce e vive nell´etere, liberamente accessibile da tutti, ovunque, solo per poche settimane. Da qui Meet the Artwork | The Impermanent Collection, un´opportunità per chiunque e in qualunque luogo di fruire e condividere contenuti artistici fino al 28 marzo 2021.



Tutti i contenuti saranno pubblicati attraverso il sito www.ogrtorino.it secondo il seguente calendario:



15.01.2021 - Beatrice Marchi , Your reflection is my possession of your projection in my direction: l´artista - già invitata lo scorso febbraio a prendere parte alla mostra Dancing is what we make of falling - MYBODIES - con il suo video inedito d´animazione Your reflection is my possession of your projection in my direction crea un gioco di riflessi tra sguardi che emerge dal buio dello schermo per indagare questioni legate all´identità.

L´opera è stata realizzata con il sostegno di OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino.

22.01.2021 – Iocose, Pointing at a New Planet: un´animazione 3D che indaga le narrative intorno al NewSpace, dove l´umanità viene chiamata in causa dai progetti di colonizzazione extra-terrestre, e sulle ideologie di progresso tecnologico che nascono dalla Silicon Valley promettendo un miglioramento individuale e collettivo, un grande moving forward. L´opera è stata realizzata con il sostegno di OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino in collaborazione con INBTWN Rassegna digitale di Centrale Fies, a cura di Claudia D´Alonzo, Dro.



29.01.2021 - Eleonora Luccarini , Just 1 poem: per l´occasione l´artista prosegue la ricerca interdisciplinare legata alla poesia come pratica performativa. La poesia si trasforma in video, sviluppando la narrazione dell´artista e dando corpo digitale al suo alterego. Just 1 poem è l´anteprima di 4 hooves don´t leave footprints, opera video dedicata alle ultime poesie di Léonard Santé e realizzata completamente in CGI. L´opera è stata realizzata con il sostegno di OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino in collaborazione con MAMbo - Nuovo Forno del Pane a cura di Lorenzo Balbi con Caterina Molteni e Sabrina Samorì, Bologna.



6.02.2021 – Ruben Patiño / Kay Schuttel , What you are hearing right now: una traccia audio e una passeggiata guidata, in solitaria ma sincronizzata con altri, che cerca di ampliare gli immaginari dei partecipanti a partire dalle suggestioni sonore. L´opera è stata realizzata con il sostegno di OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino, in collaborazione con CRIPTA747 a cura di Elisa Troiano, Alexandro Tripodi, Renato Leotta, Marianna Orlotti, Torino.



12.02.2021 - Teresa Cos, The Monarch: la narrazione, distorta e incompleta, degli ultimi 10 anni a partire dai discorsi della regina Elisabetta e le foto di farfalle del museo di storia natura di Londra. L´opera è stata realizzata con il sostegno di OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino , in collaborazione con VISIO-European Programme on Artists´ Moving Images / Lo schermo dell´arte a cura di Leonardo Bigazzi, Firenze.



19.02.2021 - Jacopo Jenna, Found Choreographies : found footage che usa internet come archivio di performance da cui attingere materiali da risemantizzare. L´opera è stata realizzata con il sostegno di OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino, in collaborazione con Mattatoio, Prender-sì cura, a cura di Ilaria Mancia, Roma.





26.02.2021 - Giulio Scalisi, Blessed by the Algorithm : una festa di immaginari influencer e ombre ingigantite dagli algoritmi, presenza online e identità indagate in una nuova animazione digitale. L´opera è stata realizzata con il sostegno di OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino, in collaborazione con la Q-Rrated, Quadriennale a cura di Sarah Cosulich e Stafano Collicelli Cagol, Roma.



Il progetto OGR Open Sessions, coerente con la volontà di OGR di porsi nell´ecosistema nazionale e internazionale come fabbrica di idee, tra cultura e innovazione, mira a sostenere il lavoro e la ricerca degli artisti coinvolti in un momento particolarmente sfidante per le attività espositive, sospese a causa dell´emergenza sanitaria, scorgendo opportunità nuove dischiuse dal digitale.