Inserita in Politica il 17/12/2020 da Direttore Generazione Futura – Associazione – affronta, riunendo il proprio direttivo a Marsala, l’argomento “Sfide sociali, culturali e civiche della provincia Nonostante il periodo non ammetta grande socialità - Generazione Futura – Associazione – affronta, riunendo il proprio direttivo a Marsala, l’argomento “Sfide sociali, culturali e civiche della provincia”.

La situazione sanitaria attuale non ci ha permesso di organizzare come avremmo voluto, dichiara SPANO’, Presidente dell’associazione, eventi e iniziative culturali e sociali utili a ricucire gli strappi socio culturali creatisi tra i cittadini e la propria classe dirigente, ma ci rifaremo senz’altro l’anno prossimo.

La riunione ha permesso di valutare la possibilità di aggregare in Generazione Futura, altri 2 nuovi componenti, dei quali daremo notizia successivamente, ricevendo il chiaro consenso anche del responsabile cittadino del movimento l’Avv. Ivan GERADI che ha simpaticamente chiosato l’ingresso dei nuovi componenti con “Benvenuti a Casa”.

Inevitabile considerata la presenza dell’attuale consigliere Comunale Ivan Gerardi, già responsabile per il movimento delle attività Socio-Giuridiche, affrontare l’argomento “Elezioni Regionali”

- siamo pronti ha dichiarato il Presidente SPANO’ – sottolineando lo spessore morale dei componenti del gruppo, ad intavolare tutti quei colloqui necessari a stabilire i parametri per le future collaborazioni.

GENERAZIONE FUTURA, uomini e donne che come noi amano la politica LEALE