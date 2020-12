Inserita in Salute il 17/12/2020 da Cinzia Testa Avis Marsala – concluse le giornate di donazioni dedicate a Mario Saturno Con oggi, si è conclusa a Marsala la tre-giorni di donazioni Avis dedicate a Mario Saturno. Al di là del numero di sacche raccolte (complessivamente 109) e di una quindicina di candidature, come ogni anno ha emozionato la partecipazione di numerosi amici dello sfortunato giovane avvocato, deceduto 10 anni fa. “Preziosa la collaborazione della Famiglia Saturno, afferma la presidente dell´Avis Isabella Galfano, con i genitori e la zia Angela Parrinello che hanno coinvolto tanti giovani nell´iniziativa, accogliendo altresì donatori nel corso delle tre giornate”. A tutti è stato donato uno zainetto che riporta la scritta “La vita è bella...vivi sereno”. “Una riflessione di Mario, che esternava spesso a casa e con gli amici, dicono i genitori. Con vero piacere l´abbiamo voluta condividere con quanti, grazie ad un gesto concreto, aiutano chi ha vitale bisogno di sangue”. Anche quest´anno non è mancato l´affetto del Club Inter “J. Zanetti” che, con il presidente Francesco Bruno ed altri appassionati sportivi, offre puntualmente il proprio supporto organizzativo all´iniziativa della Famiglia Saturno.

Ricordiamo che nel calendario Avis di Dicembre ci sono altre due giornate per la raccolta di sangue. Visto il periodo di festività a cui si va incontro, si potrà eccezionalmente donare anche Martedì 22; mentre Domenica 27 è l´ultimo appuntamento in Avis per il 2020.