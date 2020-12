Inserita in Cronaca il 10/12/2020 da Rossana Battaglia Una nuova figura professionale: il BAUWATCH IHOD® - aperte le iscrizioni ai corsi È nata una nuova figura professionale da inserire nell’ambito di attività della ricezione turistica di cani accompagnati, con un approccio etologicamente corretto. L´ADS Baubeach®, prima spiaggia nata in Italia per cani liberi e felici, presenta cosi il BauWatch Ihod®, esperto specializzato nel rapporto empatico uomo-cane da inserire nel Team di sicurezza e controllo per la prossima stagione estiva . Sono da oggi aperte le iscrizioni ai corsi: i candidati interessati dovranno seguire una formazione di circa quattro mesi, durante i quali affronteranno lo studio di materie utili alla conoscenza dell’etologia del cane, del target di riferimento di una spiaggia concepita per il loro benessere e della regolamentazione, senza dimenticare le tecniche di comunicazione e la conoscenza delle attività sportive con Approccio Empatico Relazionale®, oltre naturalmente alle nozioni basilari di Primo Soccorso Veterinario per Il Cane.

"Abbiamo deciso di preparare in modo specifico le persone che potranno essere assorbite nel lavoro estivo - dichiara Patrizia Daffinà, presidente del Baubeach® - per garantire la maggior serenità possibile ai nostri Soci e l’osservanza delle Norme. Un´iniziativa nata dal grande successo ottenuto con i corsi precedentemente organizzati dalla nostra Associazione e riconosciuti dalla AICS Cinofilia, che dispone al loro termine le qualifiche tecniche sportive ai partecipanti, con i quali questi potranno lavorare presso la stessa struttura o in altre strutture sportive o stabilimenti dog friendly. Sarà questo un modo per “esportare” e diffondere il collaudato metodo applicato presso il Baubeach®, che consente la libera socializzazione dei cani accompagnati, anche presso altre realtà turistiche".

Le iscrizioni termineranno il prossimo 21 dicembre e il corso avrà inizio l’11 gennaio 2021, in modalità e-learning . Si andrà avanti fino a maggio, quando i corsisti saranno coinvolti in un iniziale tirocinio presso la struttura. Tra loro, chi vorrà potrà essere selezionato per entrare nel Team operativo del Baubeach® e avere l’opportunità di fare una esclusiva esperienza collaborativa . Ma ci saranno anche ulteriori vantaggi per chi deciderà di proseguire nella formazione in ambito cinofilo frequentando corsi di perfezionamento con il prestigioso Istituto di Formazione Zooantropologica (SIUA) e in seno allo stesso AICS Cinofilia, con modalità imminentemente descritte nel sito istituzionale. Maggiori dettagli e il programma del corso si avranno scrivendo a formazione@baubeach.it

www.baubeach.net Tutte le informazioni sul Baubeach® sono invece già pubblicate sul sito

Baubeach si trova a Maccarese, in via Praia a Mare snc - guardando il mare a sinistra dello Stabilimento Rambla, all’inizio del Lungomare a sud dell’abitato di Maccarese.





https://www.baubeach.net/ Sito ufficiale:

INFOLINE: +39 349 2696461 - info@baubeach.it